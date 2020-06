Push jezelf om sterker te worden

Push jezelf nét wat verder om na verloop van tijd grote verbeteringen in je skills en kracht te zien.

Een van de dingen die ik mijn klanten op het hart druk, is het belang van trainen buiten je normale routine. Dit houdt in dat je niet alleen doet wat je altijd al hebt gedaan, maar je jezelf ook wat verder moet pushen.



Het is makkelijk om te klagen dat je pogingen niet hebben gewerkt, of om het op te geven zodra het te moeilijk wordt. Maar in plaats van klagen, waardoor het probleem alleen nog maar groter wordt, moet je jezelf voorhouden dat je een 2.0-mentaliteit hebt, waarbij je elke dag een beetje sterker en gezonder wordt, en een basis creëert waarop je verder kunt bouwen.



Als mensen een work-out doen, komen ze vaak op een punt dat ze zich enorm inspannen en naar de grens worden gepusht van wat ze tot dan toe hebben gedaan.



En omdat dat zo moeilijk is – want je zweet flink of je bent een beetje wankel, of je hart klopt als een razende – stop je gewoon.