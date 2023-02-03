Tips van Nike schoenenontwerpers om je sneakers op een natuurlijke manier te verven
Stijltips
Geef je schoenen een kleurtje met natuurlijke ingrediënten met behulp van deze simpele tips.
Voorraden
- 1 paar effen witte sneakers met natuurlijke materialen, zoals katoen
- 2 tot 3 eetlepels aluin (dit is een fixeermiddel voor kleurstof en is verkrijgbaar bij sommige drogisterijen)
- 2 tot 3 eetlepels ijzerbeits (dit is een kleurversterker die je online kunt kopen)
- 2 eetlepels goudsbloempoeder (dit kun je online vinden of zelf maken van gedroogde goudsbloemen)
- 2 eetlepels walnootpoeder (online te koop of zelf maken van gemalen walnootschillen)
Benodigdheden
- 1 grote kookpan (groot genoeg om twee sneakers in te kunnen onderdompelen)
- 1 grote tang
- 1 paar latex handschoenen
- 1 veiligheidsbril
Wil je een paar van je sneakers nieuw leven inblazen en hou je van een knutselproject? Dan is deze Nike handleiding voor het verven van sneakers perfect voor jou.
Of je nu een oud paar schoenen wilt opfrissen of een paar nieuwe, witte sneakers een vintage look wilt geven; in deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je sneakers kunt verven met natuurlijke ingrediënten.
Hieronder leggen Aja Zarrehparvar, Footwear Design Specialist bij Nike, en Indah Nur, Material Designer voor Nike kinderschoenen, uit hoe je een paar witte Nike sneakers een kleurtje kunt geven met zelfgemaakte, natuurlijke verf.
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Tips om Nike sneakers op een natuurlijke manier te verven: Soft Marigold Brown
Zarrehparvar en Nur leggen uit dat het belangrijk is om een paar sneakers te kiezen dat is gemaakt van natuurlijke vezels, vooral het bovenwerk, omdat natuurlijke verf niet goed hecht op synthetische materialen. Natuurlijke vezels zijn bijvoorbeeld suède, leer en katoen.
Hoewel je allerlei natuurlijke ingrediënten kunt gebruiken voor het verven van schoenen – van bloemen tot etenswaren en compost – is één van hun favoriete methodes het gebruik van poeder van goudsbloem en walnootschillen. Volgens de designers geeft deze verfmethode je witte sneakers een lichte, zachtbruine kleur, voor een natuurlijke, ingedragen look.
Belangrijk: in deze instructies wordt kokend water gebruikt, dus wees voorzichtig. Als kinderen hun schoenen willen verven met deze methode, hebben ze toezicht van een volwassene nodig. (Let op: ijzerbeits is giftig bij inname. Slik de zelfgemaakte verf niet in.)
Stapsgewijze instructies voor het verven van schoenen
- Verwijder de veters. Leg ze apart.
- Zet een veiligheidsbril op en trek handschoenen aan.
- Breng de pan met water aan de kook.
- Zet de warmtebron lager zodra het water kookt (tot circa 80 graden Celsius). Wacht tot het water rustig borrelt voordat je verder gaat met stap 5.
- Voeg de aluin toe aan de pan. Roer 20 tot 30 seconden.
- Voeg de ijzerbeits toe. Roer nogmaals 20 tot 30 seconden.
- Voeg het goudsbloempoeder en het walnootpoeder toe. Blijf roeren tot de aluin, de ijzerbeits, het goudsbloempoeder en het walnootpoeder zijn opgelost. Het water heeft nu als het goed is een geelbruine kleur gekregen.
- Laat de schoenen met de tang voorzichtig één voor één in het hete water zakken tot ze helemaal onder water liggen.
- Laat de schoenen ongeveer 30 minuten in het zacht kokende water liggen, en check af en toe de kleur door een paar eetlepels koud water over een stukje schoen te laten lopen. (Door het hete water zien de sneakers er vaak donkerder uit.)
- Laat de sneakers aan de lucht drogen. De benodigde droogtijd varieert per sneaker. Ga in ieder geval uit van zo'n 12 tot 24 uur.
- Zodra de sneakers helemaal droog zijn, kun je de veters er weer in doen.
Zoals Zarrehparvar en Nur aangeven, zorgt het contrast van de witte veters met de bruingekleurde schoenen voor een unieke nieuwe (en toch vintage) look en feel.
"Al mijn skaterdromen van de middelbare school komen tot leven.
Ik trek deze aan naar m'n werk en heb nog steeds het gevoel dat ik bij de cool kids hoor."
Aja Zarrehparvar, Footwear Design Specialist, in haar natuurlijk geverfde sneakers
In dit geval werd gebruikgemaakt van goudsbloem- en walnootpoeder, maar volgens de Nike designers kun je ook koffie gebruiken voor een rijke, bruine tint, bietjes voor een dieprode kleur of avocadopitten voor een poederroze tint.
Tekst: Julia Sullivan