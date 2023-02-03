Tips van Nike schoenenontwerpers om je sneakers op een natuurlijke manier te verven

Wil je een paar van je sneakers nieuw leven inblazen en hou je van een knutselproject? Dan is deze Nike handleiding voor het verven van sneakers perfect voor jou.

Of je nu een oud paar schoenen wilt opfrissen of een paar nieuwe, witte sneakers een vintage look wilt geven; in deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je sneakers kunt verven met natuurlijke ingrediënten.

Hieronder leggen Aja Zarrehparvar, Footwear Design Specialist bij Nike, en Indah Nur, Material Designer voor Nike kinderschoenen, uit hoe je een paar witte Nike sneakers een kleurtje kunt geven met zelfgemaakte, natuurlijke verf.

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