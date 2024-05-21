Tips om meisjes te laten sporten

Meisjes willen sporten. Ze willen bewegen, wedstrijden spelen, risico's nemen en ergens deel van uitmaken. Het gaat erom dat we meisjes het veld op of de sportschool in krijgen, zorgen dat ze de juiste gear hebben (zoals sport-bh's en haarelastiekjes) en dat ze gemotiveerd blijven.

Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te sporten. Toch stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Voor meisjes in stedelijke gemeenschappen en meisjes van kleur zijn de cijfers nog slechter.