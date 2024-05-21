Focus op vooruitgang, niet op prestaties
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te sporten. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
Merken dat je ergens beter in wordt geeft je enorm veel kracht. Meisjes willen graag coaches die hen een goed gevoel geven over hun voortgang — los van het resultaat van de wedstrijd. Dan is er ruimte voor groei en krijgt sport betekenis. Iedere worp, pass, sprint of trap bevestigt dat. Net als iedere misser of fout.
In coaching wordt dit een 'mastery approach' genoemd: een reeks technieken waarmee motivatie en inspanning worden gestimuleerd, atletische vaardigheden worden ontwikkeld en angstgevoelens worden verminderd. Coaches die de mastery approach gebruiken, geven jongeren de kans zich betrokken te voelen en hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. Een coach met een mastery approach richt zich op het volgende:
- Dingen waar een atleet invloed op heeft:
Coaches die focussen op dingen waarover een atleet controle heeft — zoals een inspanning leveren, nieuwe dingen uitproberen en doorzetten als iets moeilijk is — helpen de atleet om zich op cruciale punten te ontwikkelen en zich niet alleen maar te concentreren op het uiteindelijke resultaat. Door alleen te focussen op de dingen die ze kunnen beïnvloeden, leren atleten hoe ze hun eigen pad vormgeven en wat voor soort speler ze willen worden.
- Dingen waar een atleet invloed op heeft:
Niemand pakt een tennisracket op en wordt in een dag net zo goed als Serena Williams. Als een meisje dat net begint met tennissen zichzelf alleen maar vergelijkt met Serena, of met de beste speler in haar eigen team, wordt ze altijd teleurgesteld. Vier in plaats daarvan de kleinere momenten — de eerste keer dat ze de bal over het net slaat, de langste rally waar ze aan meedoet, de eerste keer dat die bovenhandse serve haar lukt — zodat ze gemotiveerd blijft om te blijven leren.
- Vallen en opstaan:
Meisjes internaliseren missers op een andere manier dan jongens, en vatten het vaak persoonlijker op. Dat kan ertoe leiden dat ze sneller opgeven omdat fouten maken niet fijn voelt. Als meisjes leren om fouten los te laten, helpt dat ze om vertrouwen op te bouwen, zich te concentreren op de volgende wedstrijd en plezier te hebben.
Meisjes willen weten dat ze vooruitgang boeken — niet alleen wat betreft winnen en verliezen, maar ook voor nieuwe vaardigheden. Jezelf verbeteren kost tijd, en dat betekent dat het net zo belangrijk is om de dagelijkse overwinningen te vieren (ontwikkeling van vaardigheden, inzet, aanmoediging en teamwork) als het vieren van gewonnen wedstrijden en gescoorde doelpunten.
Op weg naar succes
- Vier het verbeteren van vaardigheden
Voor meisjes is het niet voldoende om beter te worden. Ze moeten ook weten dat ze beter worden. Er zijn aanmoedigingen en applaus nodig, in combinatie met goede feedback en monitoring van de vorderingen, om ervoor te zorgen dat de meiden vertrouwen opbouwen en nieuwe dingen aandurven.
- Beloon alle bijdragen
De members van een team dragen elk hun eigen dingen bij, op verschillende momenten. Maar elke bijdrage is belangrijk voor het team, dus moedig een meisje altijd aan als ze iets nieuws probeert, ook als het nog niet perfect gaat. En uit je waardering voor spelers die de anderen uitbundig aanmoedigen, die meer passes maken dan vorige week, of die een uitzonderlijke inzet tonen.
- Koppel kids met hetzelfde niveau
Bij groepssporten is het nuttig om kids van hetzelfde niveau bij elkaar te zetten. Dan kunnen ze hun vaardigheden makkelijker verbeteren en zijn ze eerder geneigd elkaar uit te dagen. Als er toch een groot verschil in vaardigheden is, vraag dan of de betere spelers hun nieuwe teamgenoten helpen om hun vaardigheden te verbeteren.