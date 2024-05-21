Atleten met een hijab coachen

Een hijab is een hoofdbedekking die sommige moslima's dragen. Vanuit de traditie is het een symbool van bescheidenheid en privacy, een belangrijk kledingstuk uit religieuze, culturele en familiaire overwegingen.



Meisjes kiezen op verschillende leeftijden voor de hijab. Voor sommige meisjes kan dit het begin van de puberteit zijn, of zelfs eerder. Anderen dragen de hijab vanaf hun huwelijk, een bepaalde leeftijd of vanaf een moment dat ze er zelf voor kiezen. Sommige vrouwen dragen de hijab wanneer ze dat zelf willen, andere alleen tijdens religieuze activiteiten en weer andere dragen hem alleen in de aanwezigheid van mannen van buiten de familie.