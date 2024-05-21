Atleten met een hijab coachen
Coaching for Belonging
Nike is ervan overtuigd dat sport de wereld kan verbeteren. En dat begint bij kinderen. Actieve kids zijn niet alleen gezonder, maar doen het ook beter op school, in hun community en later in hun carrière. Dit geldt vooral voor meisjes, die vaak minder actief zijn en minder sportieve kansen hebben dan jongens.
Het juiste product kan een groot verschil maken in hoe meisjes sport ervaren. Voor sommige meisjes hoort een hijab bij het sporten. Meisjes die ervoor kiezen om een hijab te dragen, kunnen daar veel kracht uit halen – tijdens het sporten én daarbuiten.
Deze gids helpt je om atleten met een hijab én hun teamleden de informatie en ondersteuning te geven die ze nodig hebben om te blijven sporten.
Een meisje zou namelijk nooit moeten hoeven kiezen tussen haar geloof en haar sport.
Bedankt voor je inzet om meer meisjes te laten sporten.
"Mijn missie is om mijn verhaal te vertellen en de volgende generatie aan te moedigen om sporten te beoefenen waartoe we traditioneel geen toegang hadden of geen mogelijkheid hadden. Of dat nu schermen, zwemmen of turnen is."
Ibtihaj Muhammad
Olympisch medaillewinnaar schermen en eerste Amerikaanse moslima met een olympische medaille
Hijab basics
Een hijab is een hoofdbedekking die sommige moslima's dragen. Vanuit de traditie is het een symbool van bescheidenheid en privacy, een belangrijk kledingstuk uit religieuze, culturele en familiaire overwegingen.
Meisjes kiezen op verschillende leeftijden voor de hijab. Voor sommige meisjes kan dit het begin van de puberteit zijn, of zelfs eerder. Anderen dragen de hijab vanaf hun huwelijk, een bepaalde leeftijd of vanaf een moment dat ze er zelf voor kiezen. Sommige vrouwen dragen de hijab wanneer ze dat zelf willen, andere alleen tijdens religieuze activiteiten en weer andere dragen hem alleen in de aanwezigheid van mannen van buiten de familie.
Een losse hijab dragen tijdens het sporten kan lastig en gevaarlijk zijn. Net als alle andere gear kunnen loszittende, niet-ventilerende materialen voor de ogen vallen of zweet vasthouden. Dat kan vervelend zijn tijdens sporten als basketbal of voetbal. Een sporthijab (of een strakke hijab zonder spelden of clipjes die los kunnen raken) geeft meisjes de vrijheid om te bewegen. En meiden die sporten, veranderen de wereld.
Daarnaast kunnen meisjes ervoor kiezen om lange mouwen, lange broeken of leggings te dragen. Dit is een individuele keuze, maar het kan ook een verplichting zijn, omdat ze anders niet mee mogen doen.
"Mijn advies aan jonge atleten die een hijab dragen is: geef nooit op. Wees trots op je identiteit als moslim, wees trots op je hijab. Verleg grenzen en twijfel nooit aan jezelf. En als mensen het minimale van je verwachten, verras ze dan met alles wat je hebt."
Yasmin Said
Zomerbasketbalcompetitie voor moslimvrouwen
Focus op de pasvorm van de hijab
Een hijab moet comfortabel zijn en goed bedekken. De Nike Pro hijab is speciaal ontworpen voor sport en spel. Hier vind je een paar tips om meiden te helpen de juiste pasvorm te vinden:
- Zorg ervoor dat het elastiek dat over je hoofd moet niet te laag op het voorhoofd zit. Als dat wel zo is, is de hijab te groot en zal deze verschuiven tijdens het sporten. Er zit ook een bandje aan de binnenkant dat ervoor zorgt dat de hijab niet kan verschuiven. Zorg ervoor dat deze strak aansluit, maar wel comfortabel zit.
- Heb je een bepaald tenue aan? Probeer de hijab dan in de hals of kraag te stoppen zodat deze niet kan schuiven tijdens het sporten.
- Sommige atleten met een hijab adviseren je haar in een laag knotje te dragen, zodat de hijab beter past en comfortabeler aanvoelt.
- De Nike Pro hijab kan wat anders aanvoelen dan andere hijabs. Probeer hem dus een paar keer uit en kijk wat jij het fijnste vindt.