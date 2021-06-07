Terug naar de natuur: de duiksport verdiepen voor vrouwen

De boot komt voor de trip van vandaag aan bij de duiklocatie op een paar kilometer buiten de kust en gaat voor anker. Zittend op de rand van de boot bereiden de gasten zich voor om het diepe water in te gaan. Er hangt een gevoel van opwinding en anticipatie in de lucht terwijl iedereen een wetsuit aantrekt en een masker opdoet dat strak rond de ogen, neus en bovenlip zit. Het masker wordt aangesloten op een mondstuk met regelaar dat de duikers tussen hun tanden klemmen, waardoor ze gedwongen zijn door hun mond te ademen. De regelaar wordt vervolgens aangesloten op de duikfles. Ademen roept bij de meeste duikers de grootste angst op. Om dat te voorkomen legt Mariam gedetailleerd verschillende ademhalingstechnieken uit en beantwoordt ze alle vragen.



"Eenmaal in het water, verdwijnt alle gewicht. Het is meditatief", legt Mariam uit. "Er is geen verschil tussen ons en de rondzwemmende vissen." Terwijl ze de diepten van de Arabische Golf verkennen, ontdekken ze koraalriffen vol kleurrijke vissen en planten. "Je krijgt een heel andere kijk op de kwetsbaarheid van onze oceanen", zegt ze. "We mogen het niet laten gebeuren dat toekomstige generaties door klimaatverandering niet meer van de duiksport kunnen genieten."