Terug naar de natuur: opkrabbelen voor een doel en kracht in het leven

Favia is nog niet helemaal af van haar lichamelijke klachten. Zo moet ze extra voorzichtig zijn met snij- en schaafwonden, omdat het nu langer duurt voordat ze geneest en ze vatbaarder is voor infecties. Bovendien zorgt het littekenweefsel van de kankerbehandeling voor voortdurende mobiliteitsproblemen, wat leidt tot rug- en heupklachten die haar al jaren kwellen. Ze kan net weer op normale wijze lopen, en vrienden moeten haar helpen om naar klimplekken te wandelen. "Een uitrusting van twintig kilo dragen is gewoon te veel," zegt ze. De meeste klimmers zouden zeggen dat voetenwerk de sleutel is tot hun strategie, maar door Favia's tegenslagen is het klimmen voor haar vooral een sport voor het bovenlichaam geworden. Daarom beklimt ze liever overhangen in plaats van steile rotswanden. "Als ik val en op mijn voeten terechtkom, ontwricht dat mijn heup. Maar als ik op mijn rug val, doet dat helemaal geen pijn aan mijn heup," legt ze uit.



Door het buitenleven kon Favia zich herpakken. In de afgelopen zeven jaar is klimmen een ontsnapping geworden uit een stressvolle baan waarin ze de hele dag moeilijke beslissingen neemt. "Waarom ik het zo leuk vind om mezelf te schuren aan vlijmscherpe rotsen, te bloeden, blauwe plekken te krijgen, kans te lopen op botbreuken en de dood te riskeren? Ik weet het niet precies," zegt ze. "Ik weet wel dat ik dol ben op problemen oplossen en puzzels, en klimmen is een soort puzzel die je moet oplossen met je lichaam en geest."