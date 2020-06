Spreek jezelf op een andere manier toe

Stel je eens voor dat je na een slechte wedstrijd of slechte prestaties jezelf alleen maar negatief zou toespreken, waardoor je in een put vol schaamte, kritiek en zelfverachting terecht komt", zegt ze. Hetzelfde geldt als je op andere manieren niet voldoet aan je eisen, zoals wanneer je een work-out mist of je iets eet waar je spijt van hebt. Als je tegen jezelf blijft zeggen dat je verschrikkelijk bent en je nooit zult slagen, werkt dat niet motiverend om er weer mee te beginnen. Jezelf negatief toespreken laat je je zo slecht voelen over jezelf dat je het niet opnieuw wilt proberen, waardoor je uiteindelijk nog verder van je doelen af komt te staan.



Op basis van haar onderzoek heeft Duckworth een tweedelige strategie gevonden om jezelf positief toe te spreken, waarmee je de draad weer kunt oppakken. Het eerste gedeelte is een bewuste aanvaarding: zonder oordeel of schuld, maar gewoon de imperfectie erkennen – bijvoorbeeld door tegen jezelf te zeggen 'ik ben gisteren door de work-out heen geslapen'. Het tweede deel is zelfcompassie. Bedenk bij deze stap "wat je moeder, beste vriend of iemand die van je houdt zou kunnen zeggen over dit foutje", adviseert Duckworth. Wat ze zeggen, zou 'meelevend, liefdevol, positief en begripvol' zijn, terwijl ze je tegelijkertijd geen vrijbrief geven. Er zou ook een melding bij moeten staan over "wat je ervan kunt leren en hoe je het de volgende keer anders wilt gaan doen. Probeer het dan eens tegen jezelf te zeggen. In de praktijk klinkt dat misschien als: ik ben teleurgesteld dat ik de work-out van gisteren heb overgeslagen, maar het is maar één keer, en ik ben ontzettend goed op weg om mijn doelen te bereiken. Morgen zet ik de wekker 10 minuten eerder, zodat ik, zelfs als ik één keer snooze, tijd heb om mijn work-out te doen. Dat is nou iemand met grit die zich snel weer bijeenpakt en doorgaat.