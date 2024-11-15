Speeltips voor het gezin

Ontdek onze speelgids voor gezinnen
Speel met plezier
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een actieve, gezonde levensstijl bij kinderen en volwassenen. Naarmate we ouder worden, krijgen we alleen steeds meer plichten en verantwoordelijkheden, en vergeten we vaak om plezier te hebben en te spelen als kinderen.
Voor kids is sporten en bewegen leuker als je je verbeelding erbij moet gebruiken. Hoog tijd dus om ons innerlijke kind opnieuw te ontdekken en onze kinderen beter te begrijpen. Bekijk de gids die we samen met speelexpert Emma van The Playful Den hebben samengesteld. Die helpt jou, je gezin en je vrienden een handje om weer met plezier te bewegen.
Wat je kunt verwachten:
- Een aangepaste speelgids samengesteld door onze kinderexpert, waarmee de kracht van spelen in je dagelijkse routine kunt gebruiken.
- Tips van experts voor gezinnen, verdeeld in vier eenvoudige modules om het kind in jezelf opnieuw te ontdekken.
- Direct in de Nike App te vinden, zodat je er altijd snel en eenvoudig bij kunt.
Wat is spelen
Ouders laten inzien dat zij een spelmodel voor hun kinderen zijn en dat gezamenlijk spelen een positief effect heeft op het spelgedrag van hun kinderen.
Waarom we allemaal anders spelen
Iedereen speelt op een andere manier. Als je weet wat jouw eigen speelstijl is en die van je kinderen, wordt het makkelijker om samen te spelen, nieuwe elementen te introduceren en geschikte activiteiten te vinden.
Spelen als mindset
Hoe je je mindset en fysieke omgeving aanpast en zo op een natuurlijke manier meer ruimte creëert voor spontaan spel en leuke nieuwe spelelementen in je dagelijkse routine.
Blijf spelen
Hoe ouders de geleerde lessen en acties in nieuw gedrag en nieuwe denkwijzen kunnen omzetten zodat ze op een speelse manier blijven leven. Ouders moeten eerst de unieke speelcultuur van hun familie leren kennen voor ze er ook in de buitenwereld mee aan de gang kunnen gaan.