Speeltips voor het gezin

Ontdek onze speelgids voor gezinnen

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een actieve, gezonde levensstijl bij kinderen en volwassenen. Naarmate we ouder worden, krijgen we alleen steeds meer plichten en verantwoordelijkheden, en vergeten we vaak om plezier te hebben en te spelen als kinderen.

Voor kids is sporten en bewegen leuker als je je verbeelding erbij moet gebruiken. Hoog tijd dus om ons innerlijke kind opnieuw te ontdekken en onze kinderen beter te begrijpen. Bekijk de gids die we samen met speelexpert Emma van The Playful Den hebben samengesteld. Die helpt jou, je gezin en je vrienden een handje om weer met plezier te bewegen.

Wat je kunt verwachten:

- Een aangepaste speelgids samengesteld door onze kinderexpert, waarmee de kracht van spelen in je dagelijkse routine kunt gebruiken.

- Tips van experts voor gezinnen, verdeeld in vier eenvoudige modules om het kind in jezelf opnieuw te ontdekken.

- Direct in de Nike App te vinden, zodat je er altijd snel en eenvoudig bij kunt.