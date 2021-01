Snapshots: Familie, cricket en saamhorigheid met Derick Narine 

Dacht je dat je in New York cricket zou kunnen spelen?

Ik had niet echt verwacht om cricket te spelen, want ik had nog nooit gehoord dat er [in de VS] cricket werd gespeeld. Een van mijn oude buurjongens in Guyana vertelde me dat ze op de John Adams High School, waar ik naartoe ging, een cricketteam hadden. Ik deed mee aan de selectiewedstrijden en de coach [maakte me] aanvoerder. We werden kampioen. Het was de eerste keer dat de school kampioen werd.