Nike geeft vrouwelijke moslimatleten een boost met een baanbrekende sporthijab

De Nike Pro hijab werd uitgebracht in december 2017.

De hijab is ontworpen om een einde te maken aan de performancebeperkingen van traditionele hijabs tijdens het sporten.

Het pull-on design en de enkellaagse Nike Pro Cool mesh houden vrouwelijke atleten droog en comfortabel.

Het lichte product is verkrijgbaar in de maten XS/S en M/L.

In december 2017 introduceerde Nike de Nike Pro hijab om vrouwelijke moslimatleten te empoweren. Met dit baanbrekende nieuwe kledingstuk speelde het bedrijf in op de behoeften van de hijab-gemeenschap. Sporthijabs voor vrouwen bestonden nog niet, en traditionele hijabs waren ook niet geschikt voor atletiek.

Omdat ze weinig opties hadden, werden toppresteerders zoals Ibtihaj Muhammad, Nike atleet en schermkampioen, gedwongen om kleding te improviseren. Sterker nog, Muhammad, die in 2016 in Rio een bronzen medaille won voor Team USA, had haar hele atletiekcarrière moeite gehad om de juiste pasvorm te vinden. Ze bond haar hijab aan de achterkant vast, spelde het voorste deel onder haar kin vast en stopte de extra stof onder de bandjes van haar sport-bh.

Helaas werd de verdubbelde georgette-stof zwaar en stijf als ze zweette. De hijab zat niet alleen ongemakkelijk, maar belemmerde haar zo erg dat ze soms gestraft werd als ze de scheidsrechter niet hoorde.

Mohammed was niet de enige atleet die te maken had met de tekortkomingen van traditionele hijabs tijdens het sporten. Nike designers hadden soortgelijke feedback gehoord van vele anderen. Om het speelveld gelijk te trekken, besloten Nike Pro designers (die basislagen maken, oftewel de stoffen die het dichtst op de huid zitten) een prototype voor een sporthijab te maken.