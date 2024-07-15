De volgende sprong in basketbalinnovatie: Air Zoom G.T. Cut 2
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Door het geavanceerde design en de geavanceerde technologie geeft de Air Zoom G.T. Cut 2 by Nike een nieuwe draai aan wendbaarheid op het basketbalveld.
In lijn met de innovatieve cultuur van Nike werd de Air Zoom G.T. Cut 2 gelanceerd in het najaar van 2022. Met deze technisch doorontwikkelde schoen konden basketbalspelers hun spel nóg beter maken.
Hij is ontworpen met een nieuw, geavanceerd grippatroon om spelers te helpen scherpe, snelle wendingen te maken op het veld. Met deze schoen streeft Nike ernaar om atleten op topniveau te laten presteren.
"Dankzij onze uitstekende testmiddelen in het Nike Sport Research Lab kunnen we nieuwe sportinzichten ontdekken en de prestaties van atleten tot in de kleinste details bestuderen", zegt Ross Klein, Sr. Creative Director, Nike Performance Footwear.
"Zo kunnen we ervoor zorgen dat Nike schoenen beter zijn dan ooit, of dat nu in basketbal is of in een andere sport. De G.T. serie staat voor het waarmaken van dromen en het verleggen van onze grenzen als mens", zegt Klein.
Allereerst: wat betekent Nike G.T. Cut?
De GT in de Air Zoom G.T. Cut betekent 'Greater Than' en staat voor de filosofie van Nike om constant te verbeteren en de grenzen van atleten te verleggen. Deze collectie laat duidelijk zien dat Nike alles op alles zet om sporttechnologie te verbeteren met innovatieve oplossingen.
Wat is de Zoom G.T. Cut 2?
Een technologisch hoogstandje dat is ontworpen om de wendbaarheid en snelheid van spelers te verbeteren. Deze schoen is bedoeld voor spelers die razendsnel ruimte creëren en innemen om verdedigers uit balans te halen. De schoen heeft een geheel nieuw, geavanceerd gripdesign met een rubberen samenstelling die is gerangschikt in een intens ruitenwisserbladpatroon met diepe groeven in het loopvlak. Als de speler bij elke stap kracht zet, scheiden de groeven zich van elkaar en veren ze weer terug wanneer ze worden losgelaten, zodat de speler zich in de grond kan vastbijten en snelle wendingen kan maken. Een tweede gripzone met nopjes is verspreid over de voorvoet.
"De G.T. staat volledig los van traditionele denkwijzen", zegt Klein. "Het profiel is een van die elementen die zijn ontworpen aan de hand van de resultaten in het Nike Sport Research Lab na onderzoek naar de relatie tussen veld en schoen. De teams hebben een nieuwe innovatie weten te ontwikkelen die de atleten de juiste hoeveelheid wrijving op het veld geeft, zodat ze snellere wendingen kunnen maken en hun voetenwerk met verbeterde precisie kunnen aanpassen."
Is de G.T. Cut 2 beter dan de 1?
Jazeker. Het nieuwere model bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger met aanzienlijke verbeteringen op basis van de feedback van atleten. De verfijnde vorm van de hak zorgt voor een stevigere pasvorm, terwijl de uitgesneden middenzool gewicht vermindert zonder afbreuk te doen aan de performance. De toevoeging van een losse inlegzool van React foam en de Zoom Air unit in de hak, geïnspireerd op de inzichten van spelers, laat de toewijding van Nike zien. Luisteren naar atleten en zo in beweging blijven is onze topprioriteit.
Valt de Air Zoom G.T. Cut 2 normaal qua maat?
Ze vallen een beetje klein. Voor een comfortabele, stevige pasvorm vanaf de eerste stap raden we aan een halve maat groter te bestellen.
De Air Zoom G.T. Cut 2 is er in verschillende kleurencombinaties, twee voor heren en twee voor dames – voor een verkoopprijs van $ 170 op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke