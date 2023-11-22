Nike viert de eerste stappen in een circulair design met de ISPA Link Axis schoen

Nike baant de weg naar circulair schoendesign en viert dat met de eerste ISPA Link Axis schoen.

Elk onderdeel van de schoen kan worden gerecycled en is gemaakt met zo weinig mogelijk materialen, zónder lijm.

De schoen vormt de eerste stap van het bedrijf naar circulair design, een ontwerpstrategie op basis van een gesloten kringloop waarbij geen afval ontstaat.

Nike heeft de ISPA Link Axis schoen onthuld, de eerste uitvoering van de circulaire designaanpak van het bedrijf, op basis van een gesloten kringloop waarbij geen afval ontstaat. Als voorvechter van de bescherming van de aarde en de toekomst van de sport heeft Nike onderzocht hoe het een volledig recyclebare schoen kan maken. Het resultaat? De ISPA Link Axis.

Met zo weinig mogelijk materialen en géén lijm heeft de ISPA Link Axis "een Flyknit bovenwerk van 100 procent gerecycled polyester dat precies op de buitenzool past, en de voor 100 procent gerecyclede TPU-tooling werd bereikt door gebruik te maken van airbagmateriaal", zo verklaart het bedrijf in een persbericht.