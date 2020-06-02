Zo doe je de deadbug stap voor stap

Deadbugs brengen lichaam en geest op één lijn. Vergis je niet in de eenvoud van deze diesel onder de oefeningen: hij is low-impact, maar betaalt zich dubbel en dwars uit als je er de tijd voor neemt om het goed te doen.



Weinig oefeningen zijn zo verraderlijk als de deadbug. Op het eerste gezicht lijkt het een makkie, maar dat is niet de aard van het beestje. Doe 'm op de juiste manier (dus: langzaam en beheerst) en binnen mum van tijd staan je corespieren in vuur en vlam. Deze low-impact oefening is populair onder trainers en fysiotherapeuten omdat hij je buikspieren traint zonder je rug te belasten. Bovendien worden je stabiliteit, coördinatie en concentratie erdoor bevorderd. Hier vertelt Nike Master Trainer Kirsty Godso waarom en hoe je deadbugs moet doen.