Nike brengt zijn allereerste breakdanceschoen uit met de Nike Jam

Nike brengt zijn allereerste schoen voor breakdancing uit: de Nike Jam
Productnieuws
De schoen maakt deel uit van een bredere schoenen- en kledingcollectie die in de zomer van 2024 uitkomt.
- Nike brengt zijn allereerste schoenen- en kledingcollectie voor breakdancing uit.
- De artiest Futura, die al lange tijd met Nike samenwerkt, heeft samen met Nike een collectie ontworpen die nationale tenues bevat voor de Verenigde Staten, Korea en Japan.
- De Nike Jam en bijpassende kleding zijn vanaf 16 juli 2024 wereldwijd verkrijgbaar op nike.com en in geselecteerde winkels. De nationale tenues worden op 1 augustus gelanceerd en de Futura kleurencombinatie van de Nike Jam in het najaar van 2024.
Nike brengt in de zomer van 2024 zijn allereerste schoenen- en kledingcollectie voor breakdancing uit. Het doel van de collectie, die is ontworpen in samenwerking met de beroemde kunstenaar Futura — bekend van zijn opvallende graffitidesigns op straat — is om betere performance te leveren en tegelijkertijd trouw te blijven aan de B-boy- en B-girl-stijl.
"Het resultaat is verbluffend", zegt Futura. "De Jam is een prachtig, gloednieuw model dat van de grond af is opgebouwd voor wat de dansers zelf willen hebben en waar ze zich prettig in voelen."
De Nike Jam is ontwikkeld na zes jaar onderzoek en op basis van tests door breakdancers van elk niveau. De schoen optimaliseert het vermogen van breakdancers om over alle oppervlakken te glijden, van een gladde ondergrond tot asfalt en beton. Verder heeft de schoen een drop-in middenzool van foam voor beschermende demping. De rubberen kuipzool en het goede contact met de grond zorgen ervoor dat breakdancers optimaal kunnen presteren.
De Nike Jam is ontworpen voor performance en dagelijks gebruik, en is zowel functioneel als stijlvol. De drie Nike Jam kleurencombinaties bevatten details die verwijzen naar de roots van de sport. De draaitafel en microfoonapparatuur die DJ's en MC's gebruiken om de sfeer te bepalen, vormden de inspiratie voor het design van de kleurencombinatie Black and Gum. Het karton dat breakdancers gebruikten om zichzelf te beschermen tegen onvoorspelbare oppervlakken, vormde de inspiratie voor de kleurencombinatie Tan and Black. De kleurencombinatie Black and White, ontworpen in samenwerking met Futura, is gebaseerd op zijn iconische Break Train uit 1980.
Nike atleet Logan 'Logistx' Edra zegt: "De Jam is het type schoen dat ik altijd zou dragen voor breakdancing, of ik nou train, cypher of chill, vanwege zijn grip en stevigheid. Er zijn zoveel manieren waarop deze schoen naar de sport verwijst, en de reflecties, mesh en verschillende materialen op het bovenwerk vormen een leuke finishing touch."
Ook de kledingcollectie is ontworpen om de performance te verbeteren en om tegelijkertijd trouw te blijven aan de streetwearstijl van breakdancing. De tops, broeken en accessoires van deze collectie bevatten kenmerken die duurzaamheid, mobiliteit en performance optimaliseren, van langere mouwen en broekspijpen tot geïntegreerde extra lagen en Nike Dri-FIT ADV technologie om zweet af te voeren. Nike brengt ook tenues uit voor de Verenigde Staten, Korea en Japan, met een samenhangend design waarin eenheid centraal staat.
"We verleggen de grens van wat mogelijk is qua productie en design, en iedereen bij Nike is tot het uiterste gegaan om de collectie zo goed mogelijk te maken", zegt Futura. "Ik weet dat we allemaal trots zijn op wat we hebben gedaan, maar uiteindelijk doen we dit voor de atleten."
De collectie is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 16 juli 2024 op nike.com en in geselecteerde winkels. De nationale tenues worden op 1 augustus wereldwijd uitgebracht op nike.com en in geselecteerde winkels. De Nike Jam Futura kleurencombinatie komt in het najaar van 2024 uit.