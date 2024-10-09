Jordan Brand innoveert met doordachte designkeuzes bij de lancering van de Tatum 3.

De Jordan Tatum 3 wordt uitgebracht in de kleurencombinatie Welcome to the Garden. De kleurencombinatie heeft een bloemenpatroon dat doet denken aan de tuin van Jayson thuis en is een eerbetoon aan de groei die de sterspeler heeft doorgemaakt, zowel op basketbalgebied als in zijn gezinsleven.



Verschillende andere opvallende kleurencombinaties staan gepland voor een toekomstige release. De Zero Days Off kleurencombinatie, gedomineerd door wit, Sage Green en Blush, is een eerbetoon aan Jaysons nooit aflatende werklust. Pastelkleurige Sidewalk Chalk vertegenwoordigt de speelse momenten die de ster buiten met zijn zoon doorbrengt en de rustgevende grijstinten van de Zen kleurencombinatie weerspiegelen Jaysons vermogen om kalm te blijven onder druk.



Over zijn kenmerkende schoen zegt Jayson: "Ik ben dankbaar dat ik me in een positie bevind waarin ik samen kan werken met Jordan Brand en fans met me kan laten verbinden via mijn schoen. Mijn favoriete onderdeel van de 3 is de manier waarop ze kleur krijgen, dus ik hoop dat we veel mensen zullen inspireren en energie zullen geven door de verhalen over de kleurencombinatie."



De Jordan Tatum 3 werd voor het eerst onthuld in de zomer en wordt op 10 oktober 2024 wereldwijd uitgebracht. De schoen zal wereldwijd verkrijgbaar zijn op jordan.com en bij geselecteerde retailers.