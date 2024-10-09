Jordan Brand innoveert met doordachte designkeuzes bij de lancering van de Tatum 3
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De gloednieuwe, kenmerkende schoen van Jayson Tatum biedt een aanpasbare pasvorm en maakt krachtige statements via de kleur en het design.
- De nieuwste eigen schoen van Jayson Tatum, de Jordan Tatum 3, past zich zonder beperkingen of druk aan de voet aan dankzij het innovatieve design van het nieuwe bovenwerk.
- Vier gloednieuwe kleurencombinaties brengen een eerbetoon aan de toewijding van de kampioen aan de sport en zijn familie.
- Het nieuwe design is wereldwijd verkrijgbaar op jordan.com en bij geselecteerde retailers vanaf 10 oktober 2024.
Net op tijd voor het nieuwe NBA-seizoen en net klaar met zijn overwinningen op 's werelds grootste podium, keert Jayson Tatum terug met een gloednieuwe versie van zijn kenmerkende Jordan Brand schoen, de Jordan Tatum 3. Het design heeft opvallende nieuwe eigenschappen, waaronder de mogelijkheid om zich zonder druk aan te passen aan de voet. Hij bevat innovaties en is toch het lichtste design in de basketbalcollectie van Jordan Brand.
Het designteam van Jordan werkte nauw samen met Jayson om een schoen te ontwikkelen die zich snel en eenvoudig aan de voet zou aanpassen. Op basis van inzichten van het Nike Sport Research Lab ontwierp het team het nieuwe bovenwerk van de schoen — een opvallend kenmerk van de Jordan Tatum 3 — voor een ondersteunende, aansluitende pasvorm zonder stijf of omvangrijk aan te voelen.
Naast het stevige frame van het bovenwerk is er ook Cushlon 3.0 foam en een Zoom Air inzetstuk, die soepele en stevige zijwaartse bewegingen bevorderen. Een visgraatpatroon zorgt voor een superieure afzet en snel afzetten en stoppen.
Designelementen van de Jordan Tatum 3, zoals de vloeiende lijnen, brengen een eerbetoon aan zijn soepele performance, ononderbroken toewijding aan basketbal en de toewijding van Tatum aan zijn familie. Op de hak staat het nummer 0 van de basketbalkampioen. Op de lipjes aan de hak staan verschillende inspirerende citaten die specifiek zijn voor elke kleurencombinatie, waaronder Jaysons populaire 'Find A Way'-citaat. Fans van de Tatum 2 zullen ook een paar overeenkomsten opmerken aan de binnenkant van de tong van de Tatum 3: het kenmerkende JT-logo en de naam van zijn zoon, Deuce.
De Jordan Tatum 3 wordt uitgebracht in de kleurencombinatie Welcome to the Garden. De kleurencombinatie heeft een bloemenpatroon dat doet denken aan de tuin van Jayson thuis en is een eerbetoon aan de groei die de sterspeler heeft doorgemaakt, zowel op basketbalgebied als in zijn gezinsleven.
Verschillende andere opvallende kleurencombinaties staan gepland voor een toekomstige release. De Zero Days Off kleurencombinatie, gedomineerd door wit, Sage Green en Blush, is een eerbetoon aan Jaysons nooit aflatende werklust. Pastelkleurige Sidewalk Chalk vertegenwoordigt de speelse momenten die de ster buiten met zijn zoon doorbrengt en de rustgevende grijstinten van de Zen kleurencombinatie weerspiegelen Jaysons vermogen om kalm te blijven onder druk.
Over zijn kenmerkende schoen zegt Jayson: "Ik ben dankbaar dat ik me in een positie bevind waarin ik samen kan werken met Jordan Brand en fans met me kan laten verbinden via mijn schoen. Mijn favoriete onderdeel van de 3 is de manier waarop ze kleur krijgen, dus ik hoop dat we veel mensen zullen inspireren en energie zullen geven door de verhalen over de kleurencombinatie."
De Jordan Tatum 3 werd voor het eerst onthuld in de zomer en wordt op 10 oktober 2024 wereldwijd uitgebracht. De schoen zal wereldwijd verkrijgbaar zijn op jordan.com en bij geselecteerde retailers.