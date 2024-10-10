Ja 2 schoenen- en kledingcollectie bevrijdt en versterkt de speelstijl van basketballers

De Ja 2 schoenen- en kledingcollectie is stijlvoller dan ooit, zowel op als buiten het veld
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Ontdek de details achter de lancering van de Ja 2 van Nike.
Dynamisch, snel en explosief — Ja Morant vertegenwoordigt de evolutie van niet alleen basketbal, maar ook de cultuur eromheen.
De lancering van de iconische Ja 2 schoenen- en kledingcollectie verlegt de grenzen van zelfexpressie voor professionele atleten én casual sporters die veerkracht, ondersteuning en responsiviteit willen. Door de unieke energie en stijl van Morant op het veld heeft hij een grote impact op de jeugdbasketbalcultuur. De Ja 2 integreert die aanstekelijke energie en combineert functionaliteit op het veld met een stijl die geïnspireerd is door professionele atleten en straatbasketballers.
De ontwerpers van Nike gingen de samenwerking met Ja aan om een schoen te creëren die zijn spel ondersteunt — en verbetert — en het spel van elke speler die de Ja 2 draagt. Een Nike Athlete zijn, betekent meer dan alleen sponsoring. Het is een partnerschap waarin samen creëren op één staat. Als de eerste Gen Z atleet van Nike Basketball heeft Morant een unieke kijk op het creatieve proces. De Ja 2, die is gebaseerd op het succes van de eerste iconische schoen van Morant, is een weerspiegeling van deze cruciale relatie, die staat voor een cultuur van innovatie en saamhorigheid in de sport en de kans voor iedereen om te winnen.
Als een guard die snel, ongrijpbaar en veerkrachtig is, heeft Ja een schoen nodig die hem altijd controle en bescherming biedt.
"Van de Ja 1 naar de Ja 2, de essentie blijft hetzelfde. De werkethiek verandert niet", zegt Morant. "Het gaat om comfort, meer veerkracht en het betrekken van mijn fans bij verschillende verhalen die ze misschien nog niet kennen. We vertellen die verhalen via de kleurencombinaties van mijn schoen."
De Ja 2 is ontworpen om de sprongkracht, snelheid en stabiliteit van spelers te optimaliseren terwijl de stijl voorop blijft staan. Gebaseerd op de Ja 1, zorgen extra enkelpadding en een watervalkraagvoering voor een nieuw niveau van comfort, zonder de kenmerkende flair van Ja op te offeren.
Een voorgevormd vlak bij de middenvoet omsluit voeten stevig wanneer spelers in beweging zijn, terwijl de middenzool met demping en de Nike Air Zoom unit bij de voorvoet extra responsiviteit bieden tijdens snelle acties. De grip op de onderkant lijkt op de trailerbanden waarmee Ja vroeger in zijn achtertuin trainde, en zorgt ervoor dat atleten snel en wendbaar zijn.
Met gebruik van unieke data van atleetinzichten en digitale tools van Nike, kwamen de ontwerpers en Morant tot een combinatie van een dynamische enkelsleeve en een guardrail aan de zijkant, ontworpen om spelers te beschermen en te stabiliseren. Hierdoor kunnen spelers ook snel en met vertrouwen van richting veranderen. Voor ventilerend vermogen wordt er gebruik gemaakt van een ballistische mesh op de bovenkant van de schoen.
"Bij Nike Basketball werken we samen met de beste atleten ter wereld, waarbij we hen helpen nog beter te worden op het veld en om een canvas te creëren om verhalen te vertellen. We zijn enthousiast dat de wereld de Ja 2 gaat dragen en we blijven geïnspireerd door zijn groei en spannende speelstijl", zegt Josh Wachtel, VP/GM, Global Men's Basketball. "De Ja 2 biedt basketbalspelers alles wat ze nodig hebben — de schoen is veerkrachtig, snel, stabiel, ziet er geweldig uit en is beschikbaar in kindermaten om ook de volgende generatie te kunnen ondersteunen."
Tijdens het proces was Morant zeer betrokken bij het design, zoals de gedurfde kleurencombinaties van de Ja 2. Voor de eerste lancering zal de Ja 2 schoen debuteren in 'Purple Sky': een paarse kleurencombinatie geïnspireerd door de betoverende diepte en kracht van de nacht. Net zo betoverend als de opvallende bewegingen van Ja op het veld. Andere kleurencombinaties zullen in de herfst worden uitgebracht, allemaal geïnspireerd door het explosieve spel en de persoonlijke stijl van Ja. De Ja 2 is voorzien van de iconische branding van Morant, zowel op de tong als de hak.
Naast de vernieuwde sneaker, omvat de Ja 2 kledingcollectie de flair van de atleet buiten het veld, getoond met artistieke prints en graphics die aansluiten bij Ja's persoonlijke esthetiek en zijn sterke verbinding met zowel basketbal als de jeugdcultuur.
De kledingcollectie, met een hoodie, joggingbroek, short en T-shirts met korte en lange mouwen, combineert de kenmerken van wedstrijdkleding en het comfort van vrijetijdskleding. Artistieke prints, een zichtbare rits en een gedurfd kleurenpalet passen bij Ja's expressieve stijl en verbinding met de jeugdcultuur.
De Ja 2 werd op 26 september 2024 uitgebracht op SNKRS en in geselecteerde markten. Het design en de kledingcollectie zullen vanaf 8 oktober beschikbaar zijn in geselecteerde regio's, op nike.com en bij geselecteerde retailers.