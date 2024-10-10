Ja 2 schoenen- en kledingcollectie bevrijdt en versterkt de speelstijl van basketballers

Als een guard die snel, ongrijpbaar en veerkrachtig is, heeft Ja een schoen nodig die hem altijd controle en bescherming biedt.

"Van de Ja 1 naar de Ja 2, de essentie blijft hetzelfde. De werkethiek verandert niet", zegt Morant. "Het gaat om comfort, meer veerkracht en het betrekken van mijn fans bij verschillende verhalen die ze misschien nog niet kennen. We vertellen die verhalen via de kleurencombinaties van mijn schoen."

De Ja 2 is ontworpen om de sprongkracht, snelheid en stabiliteit van spelers te optimaliseren terwijl de stijl voorop blijft staan. Gebaseerd op de Ja 1, zorgen extra enkelpadding en een watervalkraagvoering voor een nieuw niveau van comfort, zonder de kenmerkende flair van Ja op te offeren.