Nieuwe winnaars: Megan Rapinoe en Sue Bird.

Sue Bird en Megan Rapinoe hebben grootsheid en uithoudingsvermogen gedefinieerd, elk in hun eigen sport, maar hun historische project gaat veel verder dan hun eigen carrière.

Nieuwe overwinnaars ontstaan doordat ze de volgende generatie inspireren. Tijdens een speciaal interview bespreken Sue en Megan hoe sport hen veranderd heeft.

SUE: Waar zal ik beginnen?

MEGAN: Waar ik altijd weer op terugkom, is dat vrouwelijke atleten opgroeien in deze hele unieke omgeving, met name vrouwelijke topatleten. Afgezien van wat ik zelf heb meegemaakt in het nationale team en Sue in de WNBA en USA Basketball, gaan topvrouwen zelden om met andere topvrouwen uit hun beroep. Meestal ben je alleen, of met een paar. Ik had dat wel de hele tijd.

SUE: Voor mij is het een combinatie daarvan. Je wordt omringd door mensen die ook supercompetitief zijn, misschien agressiever, ambitieuzer. De andere kant heeft helemaal met mij te maken, vanuit mijn basis — wie ik ben, waar ik om geef, de waarden die ik heb, hoe ik situaties aanpak, wat dan ook — sport heeft me daarop voorbereid. Ik heb daardoor een manier van leven geleerd.

MEGAN: Het heeft gevolgen voor de manier waarop je samenleeft in de wereld, hoe je omgaat met conflicten en meningsverschillen. Zelfs al ben je zelf in een veilige ruimte, er zijn andere mensen die hetzelfde doormaken en je komt op een punt waarop je zegt: "O, dus ik ben niet gek als ik me zo voel." Al die problemen met vrouwen in de sport, zoals ondervertegenwoordiging, te weinig investeringen — al die dingen — en dan ben je bij mensen die zeggen: "Nou, dat voel ik ook zo, zo voelde ik me in die situatie."

SUE: Het is een gedeelde ervaring.