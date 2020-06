De makkelijkste manier om gezonder te eten

Je eerste kleine stap in de juiste richting kan bijvoorbeeld zijn om vanaf nu bij één maaltijd per dag een stuk groente te eten. Als dit eenmaal vanzelf gaat, kun je als volgende stap bijvoorbeeld gaan minderen met een ongezonde gewoonte, zoals snoep eten. Doe je dit normaal drie keer per week, maak er dan twee keer per week van. Wanneer ook deze tweede stap vanzelf gaat, pak je weer iets kleins aan. En daarna nog iets, en nog iets. Zo hou je je aan het continuüm: constante vooruitgang.



Weet dat ook jij fouten zult maken. En dat is niet erg. "In dit spel heb je oneindig veel levens, dus als je het vandaag verpest, keer je morgen terug en probeer je het opnieuw," aldus Scott-Dixon. In plaats van jezelf te kwellen door uitglijders in je dieet te overpeinzen, raadt St. Pierre aan om na te denken over hoe je het de volgende keer anders kunt doen: "Zie tegenvallers niet als mislukkingen, maar als leerpunten."



Vergeet vooral ook niet te noteren wat goed ging. "Mensen focussen zich vaak op wat er mis is gegaan, hoewel misschien 80 procent wel gewoon goed is gegaan. Neem dat succes als uitgangspunt voor een patroon," aldus Scott-Dixon. "Dat is de basis voor meer succes."



Maak er een gewoonte van: volg de bovenstaande leidraad en breng stapsgewijs positieve veranderingen aan in je dieet, zoals een stuk groente bij je maaltijd eten. Koppel dat aan een gewoonte die je al hebt, zoals nadenken over wat je wilt eten als lunch. Wanneer je de volgende keer denkt: 'Wat wil ik voor de lunch', volg je dat op met 'Ik eet er een stuk groente bij'. Als je dat daadwerkelijk doet, is het ook belangrijk om jezelf even een schouderklopje te geven. Zo zorg je dat het een gewoonte wordt.