JuJu Watkins lanceerde net haar eerste Nike schoenencollab met LeBron James
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Dit is de eerste LeBron NXXT Gen sneaker in de kenmerkende stijl van de basketbalster.
- De LeBron NXXT Gen by JuJu is mede gemaakt door basketbalfenomeen JuJu Watkins en de legendarische LeBron James.
- De schoen is gemaakt voor comfort en stevigheid, met responsieve functies om snelle bewegingen op de baan te ondersteunen.
- LeBron NXXT Gen by JuJu heeft de gedurfde en opvallende Silver Lining kleurencombinatie.
- De schoen is vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Het is geen geheim dat JuJu Watkins een basketbalfenomeen is. Ze begon haar universitaire carrière als de best scorende eerstejaars in de geschiedenis van het land en ze is sindsdien niet meer vertraagd. Als eerste All-American en winnares van de Naismith Trophy voegt ze nu iets bijzonders toe aan haar collectie. Ze is de eerste atlete die binnen het NXXT Gen platform van LeBron James een basketbalschoen co-creëert.
De LeBron NXXT Gen by JuJu is geïnspireerd op de expertise van de USC-ster op de baan, met kenmerkende accenten die haar unieke stijl laten zien en tegelijk haar geschiedenis eren. "Samenwerken met LeBron om een primeur te creëren, is geweldig", zegt JuJu. "Hij is gemaakt voor mijn spel, mijn verhaal. Het vormgeven van iets om te delen met de volgende generatie basketbalspelers betekent alles." JuJu zei ook op Instagram dat ze 'meer dan gezegend' is om samen te werken.
JuJu werkte samen met de ontwerpers van Nike Basketball aan een schoen die haar smaak weerspiegelt en tegelijk is gericht op comfort, demping en stevigheid om atleten optimaal te ondersteunen. De schoen is ontworpen voor de baan en heeft gespecialiseerde features die alle spelelementen ondersteunen waar JuJu om bekendstaat.
Deze sneaker heeft een volledige Nike React middenzool van foam voor een zacht, responsief gevoel met veel energieteruggave. Die responsiviteit is ontworpen om je te ondersteunen bij snelle bewegingen op de baan. De schoen heeft ook Nike Air Zoom units in de voorvoet voor extra veerkracht, of je nu de bal in handen hebt of erachteraan gaat.
Het ontwerp benadrukt JuJu’s unieke stijl en oog voor detail, met een juweelachtige Nike Swoosh, dikke veters van 16 mm en een gewatteerd bloemmotief op de binnenkraag en tong. De achterkant van de tong heeft ook een doodle met 'By JuJu'.
De schoen debuteert in de Silver Lining kleurencombinatie, een gedurfde mix van metallic tinten die het licht vangen. Zo trek je alle aandacht op de baan. Verwacht extra kleurencombinaties die een eerbetoon brengen aan JuJu's buurt, Watts in Los Angeles, en aan haar nieuwe thuis aan de University of Southern California.
LeBron noemt JuJu een 'geweldige ambassadeur van het spel van vandaag' en voegt eraan toe dat deze schoen haar een extra hulpmiddel geeft om haar eigen pad te bepalen, op en naast het veld.
De LeBron NXXT Gen by JuJu is vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar in de Silver Lining kleurencombinatie op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Veelgestelde vragen over de LeBron NXXT Gen by JuJu
Wanneer wordt de LeBron NXXT Gen by JuJu gelanceerd?
LeBron NXXT Gen by JuJu is vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Is de LeBron NXXT Gen by JuJu een basketbalschoen?
Ja. De LeBron NXXT Gen by JuJu is gemaakt voor spel op de baan. De sneaker heeft elementen om energieteruggave, veerkracht en responsiviteit te leveren om je spel te ondersteunen.
Heeft JuJu Watkins de LeBron NXXT Gen by JuJu gemaakt?
Ja. JuJu Watkins ontwikkelde de LeBron NXXT Gen by JuJu samen met LeBron James en de ontwerpers van Nike Basketball. De schoen heeft unieke details zoals een juweelachtige Nike Swoosh, dikke veters en een bloemmotief aan de binnenkant.