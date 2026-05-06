Beweeg vol vertrouwen en controle in de Luka 5 van Jordan Brand

"De samenwerking met Jordan Brand aan de Luka 5 draaide om het creëren van iets dat bij mijn spel past en met me meegroeit," zegt Luka. "De full-length Zoom Strobel en ISOband geven me die extra pop en controle, zodat ik vanaf elke plek op het veld kan aanvallen." Elke keer als ik ze aantrek, voel ik meteen: ik ben er klaar voor."

De nieuwe technologieën van de Luka 5 worden gecombineerd met een vertrouwde look & feel.

Net als zijn voorgangers biedt de Luka 5 hetzelfde directe contact met de vloer, en dezelfde remkracht en wendbaarheid. Het lage ontwerp van de Jordan Luka 5 brengt je voet nog dichter bij de grond, terwijl het visgraatprofiel met HART-rubber je helpt om snel en abrupt te stoppen.