Beweeg vol vertrouwen en controle in de Luka 5 van Jordan Brand

Maak kennis met de Luka 5: Beweeg vol vertrouwen en controle
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De Luka 5 van Jordan Brand zit boordevol slimme verbeteringen. Ze zorgen voor meer afzetkracht, stabiliteit en een directer contact met de vloer.
- De Luka 5 van Jordan Brand, de nieuwste signature-schoen van Luka Dončić, is ontworpen voor snelle wendingen en onverwachte aanvallen.
- De Luka 5 is flexibel én stabiel. Hiermee heb je de balans en controle die nodig zijn voor de kenmerkende step-back van deze sterspeler.
- Enkele highlights van de Luka 5 zijn de Zoom Strobel over de volledige lengte voor extra veerkracht, en een ISOband voor optimale controle.
- De Luka 5 is vanaf 8 januari 2026 verkrijgbaar via Jordan.com en bij geselecteerde retailers.
Voor atleten die net als Luka Dončić hun eigen step-back jumper durven te maken, brengt Jordan Brand de Luka 5 uit. Deze nieuwste versie is de vertrouwde Luka waar fans zo dol op zijn, maar dan met belangrijke verbeteringen. Hiermee kunnen atleten de kenmerkende moves van de sterspeler nog beter uitvoeren.
Deze bewegingen worden kracht bijgezet door diverse nieuwe technologieën: De allereerste full-length Zoom Strobel in de Luka signature-lijn, die je met meer kracht naar voren stuwt. Een naadloos geïntegreerde ISOband voor meer stabiliteit en controle, waarmee je vanuit elke hoek kunt afzetten. Een ultrazachte middenzool van Cushlon 3.0-schuim, waardoor het voelt alsof je op wolken loopt.
"De samenwerking met Jordan Brand aan de Luka 5 draaide om het creëren van iets dat bij mijn spel past en met me meegroeit," zegt Luka. "De full-length Zoom Strobel en ISOband geven me die extra pop en controle, zodat ik vanaf elke plek op het veld kan aanvallen." Elke keer als ik ze aantrek, voel ik meteen: ik ben er klaar voor."
De nieuwe technologieën van de Luka 5 worden gecombineerd met een vertrouwde look & feel.
Net als zijn voorgangers biedt de Luka 5 hetzelfde directe contact met de vloer, en dezelfde remkracht en wendbaarheid. Het lage ontwerp van de Jordan Luka 5 brengt je voet nog dichter bij de grond, terwijl het visgraatprofiel met HART-rubber je helpt om snel en abrupt te stoppen.
Het nieuwe model bevat ook de exclusieve ISOplate van Jordan Brand – een kenmerkende technologie van de Luka-lijn. Deze is speciaal ontworpen voor uitstekende stabiliteit en torsiestijfheid, zodat je voeten goed op hun plek blijven. In combinatie met de ISOplate zorgen de nieuwe technologieën voor een gevoel van 360-graden controle. Dit maakt de Luka 5 de ideale schoen voor snelle, onverwachte bewegingen in alle richtingen.
Qua stijl wordt de Luka 5 gelanceerd in de Venom-kleurstelling, met opvallend Illusion Green en zwarte accenten. Binnenkort worden er nog meer unieke designs verwacht die verwijzen naar het spel van de L.A. Lakers-ster.
De Jordan Brand Luka 5 is vanaf 8 januari 2026 verkrijgbaar via Jordan.com en bij geselecteerde retailers.