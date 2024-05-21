Laat haar het tegen anderen opnemen
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
Meisjes houden van sport en van strijd. Dit wordt door onderzoek bevestigd: driekwart van de meisjes zegt dat ze dat het leukste vinden aan sporten. Ze spelen ook graag in teams waarbij de nadruk op zowel winnen als plezier ligt. We weten dat meisjes niet kwetsbaar zijn en dat ze niet meer kans hebben om gewond te raken dan jongens. Ze willen in de eerste plaats spelen.
Dit betekent niet dat je elke training wedstrijdjes moet organiseren of de score moet bijhouden. Het houdt in dat je manieren moet vinden om meisjes op een vriendschappelijke manier tegen elkaar te laten strijden, terwijl ze belangrijke vaardigheden leren.
De beste spelletjes zijn die waarbij kinderen constant bewegen en nauwelijks stilstaan. Zoals spelletjes waarbij ze leren communiceren, samenwerken, problemen oplossen en bewegen. Hier zijn een aantal leuke, eenvoudige activiteiten waarmee meisjes deze concepten kunnen leren en in beweging komen.
We willen dat kids zoveel mogelijk bewegen — en dat is wat zij ook willen — dus zorg ervoor dat je spelletjes waarbij kids normaal gesproken 'af' zijn, zoals tikkertje, aanpast. Je kunt tikkertje bijvoorbeeld aanpassen door spelers die worden aangetikt vijf seconden te laten knielen en de naam van hun favoriete atleet of team te laten roepen. Daarna komt de speler weer overeind om aan het spel mee te doen.
Om te kunnen concurreren, moeten meisjes ook de juiste kleding hebben — niet alleen voor hun sport, maar ook voor hun lichaam. Als een meisje zich ongemakkelijk lijkt te voelen of plotseling niet meer wil meedoen, heeft ze bijvoorbeeld misschien een sport-bh nodig. Bespreek het op de beste manier voor het meisje, met een ouder of verzorger, zodat ze veilig en comfortabel kan sporten.
Op weg naar succes
- Stel persoonlijke doelen
Kies voor activiteiten waarbij meisjes hun voortgang kunnen meten. Zo stimuleer je ze om het tegen zichzelf op te nemen. Alles met herhalingen, snelheid, hoogte of afstand kan eenvoudig worden gevolgd, waardoor meisjes weten dat ze een nieuw PR hebben gehaald. En wanneer dat gebeurt, ga dat dan zeker vieren!
- Ga er meteen weer voor
Kies activiteiten waarbij kids continu bewegen. Dus vermijd spelletjes waarbij ze in de rij moeten staan, moeten wachten om te spelen of uitgeschakeld kunnen worden. Hou de wachttijd zo kort mogelijk en zorg ervoor dat ze continu aan hun bewegingen blijven werken. Bij spelletjes waarbij je kunt worden uitgeschakeld, kun je spelers snel laten terugkeren in het spel, bijvoorbeeld door te worden 'ontdooid' door een teamgenoot.
- Werk samen met het hele team
Laat kids tijdens trainingen oefeningen doen waarbij ze moeten samenwerken als team om iets voor elkaar te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld iets doen waarbij ze een strategie moeten bedenken om een hindernissenparcours af te leggen zonder dat ze meer dan een armlengte van elkaar verwijderd zijn. Estafette is ook een goede optie, of een ander spel waarbij de groep een gemeenschappelijk doel heeft.