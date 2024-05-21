Laat haar het tegen anderen opnemen

Meisjes houden van sport en van strijd. Dit wordt door onderzoek bevestigd: driekwart van de meisjes zegt dat ze dat het leukste vinden aan sporten. Ze spelen ook graag in teams waarbij de nadruk op zowel winnen als plezier ligt. We weten dat meisjes niet kwetsbaar zijn en dat ze niet meer kans hebben om gewond te raken dan jongens. Ze willen in de eerste plaats spelen.

Dit betekent niet dat je elke training wedstrijdjes moet organiseren of de score moet bijhouden. Het houdt in dat je manieren moet vinden om meisjes op een vriendschappelijke manier tegen elkaar te laten strijden, terwijl ze belangrijke vaardigheden leren.

De beste spelletjes zijn die waarbij kinderen constant bewegen en nauwelijks stilstaan. Zoals spelletjes waarbij ze leren communiceren, samenwerken, problemen oplossen en bewegen. Hier zijn een aantal leuke, eenvoudige activiteiten waarmee meisjes deze concepten kunnen leren en in beweging komen.