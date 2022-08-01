Klaar voor een nieuw jaar
Kids coachen
Wat betreft het nieuwe schooljaar heb je geen fluitje en een cool jack nodig om een coach te zijn. Coachen kan op vele verschillende manieren. Wij zijn er voor je om je te helpen jouw speelboek samen te stellen en kids te stimuleren om naar buiten te gaan.
Kids coachen: de kracht van spelen
We doen niet alleen aan sport, we spelen tijdens het sporten. Voor kids is spelen het belangrijkste onderdeel van iedere fysieke activiteit, en coaches hebben een sleutelrol in het ondersteunen van plezier tijdens het sporten.
En daarom hebben we een coachingsprogramma ontwikkeld dat spelen en sporten, lachen en zweten, combineert. Ontdek de kracht van spelen en ontdek hoe jij kids enthousiast kunt maken tijdens het sporten met ons Coachingsprogramma, exclusief beschikbaar in de Nike Training Club app.
Kids coachen: de kracht van spelen
We doen niet alleen aan sport, we spelen tijdens het sporten. Voor kids is spelen het belangrijkste onderdeel van iedere fysieke activiteit, en coaches hebben een sleutelrol in het ondersteunen van plezier tijdens het sporten.
En daarom hebben we een coachingsprogramma ontwikkeld dat spelen en sporten, lachen en zweten, combineert. Ontdek de kracht van spelen en ontdek hoe jij kids enthousiast kunt maken tijdens het sporten met ons Coachingsprogramma, exclusief beschikbaar in de Nike Training Club app.
Speel met plezier
Een verfijndere coach worden gaat erover jezelf te laten inspireren door anderen, maar het begint allemaal bij jezelf. Ontdekken wat spelen betekent kan ons helpen onze passie over te dragen op kids.
We zijn de samenwerking aangegaan met een expert van PLAY om je te inspireren met nieuwe inzichten en activiteiten om sporten te combineren met plezier en om het alledaagse van meer speelsheid te voorzien.
Speel met plezier
Een verfijndere coach worden gaat erover jezelf te laten inspireren door anderen, maar het begint allemaal bij jezelf. Ontdekken wat spelen betekent kan ons helpen onze passie over te dragen op kids.
We zijn de samenwerking aangegaan met een expert van PLAY om je te inspireren met nieuwe inzichten en activiteiten om sporten te combineren met plezier en om het alledaagse van meer speelsheid te voorzien.
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Meer tips voor het schooljaar nodig?
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