Startklaar voor school: de positieve mindset van kids een boost geven

Ben je ooit zo zenuwachtig geweest dat het voelde alsof mensen je hart konden horen bonzen? Dat klamme handen en knikkende knieën het lastig maakten om te doen wat je wilde doen?

Ook veel kids voelen de druk om te presteren.

Of ze nu 100 meter moeten sprinten, moeten dansen voor een talentenjacht op school of een spreekbeurt moeten geven voor een volle klas, iets goed willen doen is een sterke drijfveer, maar wel een drijfveer die veel druk met zich meebrengt. De angst om iets verkeerd te doen kan overweldigend zijn en de prestaties van kids in de weg gaan zitten.

Het helpt om met ze over hun gevoelens te praten en ze te laten weten dat het helemaal niet erg is om zenuwachtig te zijn. Mensen worden zenuwachtig omdat ze geven om dat wat ze doen. Met een simpele techniek blijf je je zenuwen de baas.

Als we nerveus zijn, verandert ons ademhalingspatroon. We halen korter en ondieper adem. Dit wakkert onze 'vecht-of-vluchtreactie' aan.

Je kunt je kind helpen om dit te voorkomen door te concentreren op de uitademing: adem langzaam en beheerst uit. Zo word je weer kalm en kan het lichaam tot rust komen. Het kan voor kids goed werken om elke keer dat ze uitademen een gouden draad in te beelden die ze steeds verder van zich afduwen, tot die helemaal uit zicht is en de zenuwen verdwenen zijn.