Kom snel en moeiteloos in actie met de Zion 4 van Jordan Brand
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Het verbeterde design van de Zion van de vierde generatie bouwt voort op de verbluffende kracht en snelheid van deze eigen schoen en biedt bovendien meer demping en stevigheid.
- Het design van de nieuwe Zion 4 van Jordan Brand benadrukt de kracht en snelheid die kenmerkend zijn voor de speelstijl van NBA-superster Zion Williamson.
- Pluspunten zijn onder meer de digitaal ontworpen buitenzool voor extra stevigheid op het veld, de Cushlon 3.0 drop-in middenzool, en de parabolische Air Zoom Strobel over de hele lengte die voor veerkrachtige, dubbele demping zorgt.
- Zions vierde eigen design wordt binnenkort uitgebracht op Jordan.com en bij geselecteerde retailers.
Jordan Brand introduceert een vierde Zion schoen in de collectie eigen basketbalschoenen. De Zion 4 combineert de kracht en snelheid die Zion Williamson van de New Orleans Pelicans op het veld laat zien met extra comfort en stevigheid.
Het low-topdesign van de Zion 4 is ontworpen voor snelle bewegingen. De schoen heeft dezelfde drop-in middenzool als het vorige model, met dezelfde focus op responsiviteit, omsluiting en schokbescherming. Deze nieuwste versie bevat een aantal verbeteringen en is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een comfortabele en stevige sneaker.
Een van de nieuwe kenmerken van de vierde generatie Zion is de verbeterde Cushlon 3.0 drop-in middenzool bovenop de parabolische Air Zoom Strobel over de hele lengte. Deze combinatie biedt spelers een dubbele laag demping waarmee ze snel in actie kunnen komen en soepel kunnen landen. De digitaal ontworpen buitenzool is verstevigd op slijtgevoelige plekken en biedt extra grip waar spelers die het hardst nodig hebben.
Het design heeft niet alleen nieuwe functionele kenmerken, maar is ook verkrijgbaar in diverse nieuwe kleurencombinaties met een strakke en stijlvolle look. De schoen wordt uitgebracht in Damascus Steel, een opvallende kleurencombinatie van zilver, zwart, lichtgeel en groen.
Daar komen nog twee nieuwe kleurencombinaties bij die voortborduren op de motieven van de Zion 3. Mud to Marble, een strakke chocoladebruine kleurencombinatie met lichtgroene accenten, verwijst naar Williamsons harde werk om zich 'uit de modder' los te maken, zoals hij zijn reis van een klein stadje in South Carolina naar de NBA ooit omschreef. Forged in Fire, een vurige combinatie van oranje, zwart en wit, verwijst ook naar de lange weg naar succes die de basketballer vanaf zijn bescheiden begin heeft afgelegd. Daarnaast komt er later dit jaar nog een wit-zwarte kleurencombinatie bij die een klassiek tintje toevoegt aan de Zion 4 collectie.
De Zion 4 is binnenkort verkrijgbaar op Jordan.com en in geselecteerde winkels.