Wat zijn de beste Nike basketbalschoenen?

Voor je een schoen kiest, kun je jezelf het beste inlezen over de belangrijkste componenten van een basketbalschoen. Een basketbalsneaker bestaat in principe uit drie delen waar je op moet letten als je ze aan wilt passen aan je lichaam, positie en speelstijl.



Bovenwerk

De bovenkant van de basketbalschoen kan ondersteuning bieden voor je enkel, met name tijdens snelle wendingen en bewegingen. Ook kan het schokbescherming bieden. Je hebt drie soorten bovenwerken: high-top, low-top en mid-top (ook wel mid-cut).

Een high-top biedt de maximale ondersteuning en stabiliteit voor je enkel, maar is wel het zwaarste bovenwerk van de drie. Spelers die gevoelig zijn voor enkelblessures zijn blij met de hoge kraag en de voering. Grotere spelers, zoals explosieve middenvelders en fanatieke aanvallers, kiezen vaak voor high-tops vanwege het maximale comfort. Spelers die van de old-school basketbalstijl houden, kiezen vaak voor klassieke high-top sneakers als de Nike Air Force of Converse Chuck Taylors.

Low-tops bieden de minste ondersteuning voor de enkel, maar zijn er voor maximale wendbaarheid en snelheid. Een low-top is licht en flexibel, ideaal voor guards en kleinere aanvallers. Kies uit een breed scala Air Jordans als je op zoek bent naar een schoen die je vleugels geeft.

Mid-cuts of mid-tops zijn perfect voor allround spelers, want het is de gulden middenweg tussen de high-top en de low-top. De mid-top is flexibeler dan de high-top: het bovenwerk zit aan de onderkant van de enkel voor meer flexibiliteit bij je gewrichten. Zo blijf je wendbaar en zit je voet toch stevig ingesloten. Een mid-top is ook wat lichter dan een high-top, maar nog wel iets zwaarder dan een low-top.

Volgens de American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) draagt 68 procent van de NBA spelers een high-top schoen, 15 procent een mid-top schoen en 10 procent een low-top basketbalschoen tijdens het trainen. De AAPSM beveelt aan dat welke schoen je ook kiest, hij altijd goed moet passen.



Het sluitsysteem is ook een belangrijk element van het bovenwerk. Veters komen het vaakst voor, maar er zijn ook gecombineerde systemen die meer bescherming bieden. Zo zijn er Nike Zoom Freak modellen met een voorgevormde klittenbandsluiting die over de onderkant van de veters sluit, zodat je voet minder kan glijden in de schoen.



Middenzool

Midden in een basketbalschoen vind je de middenzool. Deze biedt demping en comfort, zodat je minder snel moe wordt en je lichaam minder wordt belast. Je hebt het liefst een flexibele middenzool die tegelijkertijd stevig genoeg is voor schokbescherming tijdens het spelen. Let ook op uitsparingen in het foam — die zorgen voor minder gewicht en optimale responsiviteit. Aan de buitenkant van je schoen heb je ook handige kenmerken, zoals een licht stuk stevige TPU aan de buitenkant van de middenzool bij de Nike Zoom Freak. Dit houdt je voet stabiel op het voetbed wanneer je snelle zijwaartse wendingen maakt.



Buitenzool

De buitenzool (helemaal onder op de schoen) helpt je aan maximale balans en grip in alle richtingen. Voorkom dat je wegglijdt als je plotseling van richting verandert, draait of springt: kies voor platte, brede buitenzolen met groeven en randen in het design. Je kunt ook speciale kenmerken vinden op de buitenzool, zoals bij de Nike Kyrielijn. Sommige van deze sneakers hebben rubber dat de binnenkant van je voet omsluit, zodat je meer grip hebt als je jezelf schrap zet om in actie te komen.