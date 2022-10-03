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JJ Roble
JJ en haar acht broers waren als kind altijd aan het voetballen. Na eerst als voetballer carrière te hebben gemaakt, werd ze de eerste vrouwelijke moslim scheidsrechter in het VK en begon ze al snel haar zeven nichten te trainen. Het gerucht verspreidde zich en steeds meer meisjes uit de buurt wilden meetrainen om vooruit te komen. Ze droomt ervan haar team te zien uitgroeien tot een grote groep spelers uit het hele land die allemaal willen leren en gaan inzien dat alles mogelijk is.
JJ Roble. Engelse. Geboren op: 1 januari 1994. Illustratie door Adriana Bellet.
Er was ooit een meisje dat zo hard liep dat haar moeder haar de bijnaam 'paard' gaf. Als kind waren Jawahir en haar acht broers altijd aan het voetballen. Ze speelden in de achtertuin, de voortuin en zelfs binnen in huis!
Toen ze opgroeide, besloot JJ carrière te maken in de voetbalwereld. Ze werd de eerste vrouwelijke moslim scheidsrechter in het VK. Toen merkte JJ op een dag op dat haar zeven nichtjes barstten van de energie en een uitlaatklep nodig hadden. Ze dacht terug aan de tijd dat ze met haar broers voetbalde en zag een nieuwe kans om met voetbal bezig te blijven: ze wilde hun coach worden.
Op de eerste training begon JJ met de basis. Ze liet de meisjes zien met welk deel van de voet ze moesten schieten en ze moedigde ze aan wanneer ze over het veld heen en weer sprintten. JJ begeleidde de zeven glimlachende meisjes bij oefeningen en moedigde ze aan steeds wat sneller te lopen en wat verder te schieten. Het voelde aan zoals in haar kindertijd.
"Je bent de beste vriend die je ooit gehad hebt. Je bent de beste en als je hard genoeg werkt, komen je dromen op een dag uit."
Toen JJ kwam opdagen voor de volgende training, werd ze begroet door meer kids dan alleen haar eigen nichtjes! Een hele groep kleine meisjes stond op haar te wachten, klaar om te leren van coach JJ. Haar spelers vonden de trainingen zo leuk dat JJ's team snel groter werd, totdat bijna alle kinderen uit de buurt meededen.
JJ droomt ervan haar teamleden te zien groeien als mens en als speler, maar haar uiteindelijke doel gaat verder. Ze wil een hele competitie zien ontstaan rond haar team, met spelers uit het hele land. "Ik wil meer meisjes helpen om mee te doen. Ze hoeven niet per se voetballer te worden, maar er valt zoveel meer te bereiken. Niets is onmogelijk."