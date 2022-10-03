Er was ooit een meisje dat zo hard liep dat haar moeder haar de bijnaam 'paard' gaf. Als kind waren Jawahir en haar acht broers altijd aan het voetballen. Ze speelden in de achtertuin, de voortuin en zelfs binnen in huis!

Toen ze opgroeide, besloot JJ carrière te maken in de voetbalwereld. Ze werd de eerste vrouwelijke moslim scheidsrechter in het VK. Toen merkte JJ op een dag op dat haar zeven nichtjes barstten van de energie en een uitlaatklep nodig hadden. Ze dacht terug aan de tijd dat ze met haar broers voetbalde en zag een nieuwe kans om met voetbal bezig te blijven: ze wilde hun coach worden.

Op de eerste training begon JJ met de basis. Ze liet de meisjes zien met welk deel van de voet ze moesten schieten en ze moedigde ze aan wanneer ze over het veld heen en weer sprintten. JJ begeleidde de zeven glimlachende meisjes bij oefeningen en moedigde ze aan steeds wat sneller te lopen en wat verder te schieten. Het voelde aan zoals in haar kindertijd.