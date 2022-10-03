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Houda Loukili
Houda heeft allerlei sporten uitgeprobeerd en blonk er ook in uit, maar haar echte passie was kickboksen. Houda was de eerste Nederlandse jeugdkampioen kickboksen die een hijab droeg. Ze wilde iets positiefs betekenen in de wereld en trainde om prof te worden. Maar na een levensveranderend auto-ongeval op haar 21e kon ze niet meer aan wedstrijden meedoen. Houda wilde haar geliefde sport echter niet zomaar opgeven en coacht nu meisjes tot toekomstige kampioenen.
Houda Loukili. Nederlands. Geboortedatum: 18 september 1989. Illustratie door Sarah Jones.
Houda leefde voor sport. Voetbal, zwemmen, judo: ze blonk uit in elke sport die ze uitprobeerde. Op een dag gaf een kickboksinstructeur een demonstratie bij haar op school. De trappen en klappen gingen zo snel dat het hoofd van de 11-jarige Houda ervan duizelde! Een paar dagen later ging ze naar een kickboksschool in haar Nederlandse buitenwijk. Ze was het enige meisje, maar dat belette haar niet de ring te betreden. Al snel was ze constant bezig met kickboksen, zelfs in de rij bij de bakker stond ze te oefenen!
Toen ze 14 was, besloot Houda een hijab te dragen. Ze was haar religie en haar spirituele gemeenschap dankbaar, en de hijab schiep voor haar een band met beide. Hoewel sommigen haar hiervoor veroordeelden, gaf de hijab haar kracht. En toen ze amper een jaar later de eerste Nederlandse jeugdkampioen kickboksen werd die een hijab droeg, was dat niet alleen een overwinning voor Houda, maar voor iedereen met een hijab. "Ik wilde de wereld veranderen", zegt Houda.
"Ik heb mijn plannen omgegooid en tegenslag omgezet in kracht."
Op de universiteit heeft ze sportmanagement gestudeerd, terwijl ze tegelijkertijd trainde om professioneel te gaan kickboksen.
Ze had haar bokshandschoenen altijd bij zich, zodat ze altijd kon trainen wanneer ze geen les had. Wanneer ze kon spinnen, jabben en trappen in de ring, voelde ze zich rustig en sterk. Dit wilde ze altijd blijven doen.
Maar op haar 21e kreeg ze een vreselijk auto-ongeluk. Toen de artsen haar zeiden dat ze nooit meer aan wedstrijden kon meedoen, vroeg ze zich af: Wat nu?
Houda bedacht al snel dat kickboksen toch een centrale rol in haar leven kon spelen, ook al zou ze niet meer in de ring staan. Houda coacht tegenwoordig meisjes om kracht en zelfvertrouwen op te bouwen door middel van sport. Haar kickboksdroom leeft voort in de toekomstige kampioenen die ze elke dag traint.