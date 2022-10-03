Op de universiteit heeft ze sportmanagement gestudeerd, terwijl ze tegelijkertijd trainde om professioneel te gaan kickboksen.

Ze had haar bokshandschoenen altijd bij zich, zodat ze altijd kon trainen wanneer ze geen les had. Wanneer ze kon spinnen, jabben en trappen in de ring, voelde ze zich rustig en sterk. Dit wilde ze altijd blijven doen.

Maar op haar 21e kreeg ze een vreselijk auto-ongeluk. Toen de artsen haar zeiden dat ze nooit meer aan wedstrijden kon meedoen, vroeg ze zich af: Wat nu?

Houda bedacht al snel dat kickboksen toch een centrale rol in haar leven kon spelen, ook al zou ze niet meer in de ring staan. Houda coacht tegenwoordig meisjes om kracht en zelfvertrouwen op te bouwen door middel van sport. Haar kickboksdroom leeft voort in de toekomstige kampioenen die ze elke dag traint.