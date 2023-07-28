Je hoofd opmeten voor headgear

Of je nu een hardlooppet opzet, een comfortabele beanie opdoet of een vissershoedje draagt, je headgear zit pas comfortabel en goed als je je maat weet.

Maar hoe werkt de maatvoering van headgear en hoe meet je om de juiste maat te vinden? In deze gids leer je hoe je je hoofd nauwkeurig kunt opmeten en hoe je die meting kunt gebruiken voor Nike headgear.

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