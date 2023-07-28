Zo meet je je hoofd op om je maat voor headgear te vinden
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Ontdek hoe je je hoofd kunt opmeten om de Nike headgear te vinden die het beste past.
Of je nu een hardlooppet opzet, een comfortabele beanie opdoet of een vissershoedje draagt, je headgear zit pas comfortabel en goed als je je maat weet.
Maar hoe werkt de maatvoering van headgear en hoe meet je om de juiste maat te vinden? In deze gids leer je hoe je je hoofd nauwkeurig kunt opmeten en hoe je die meting kunt gebruiken voor Nike headgear.
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Je hoofd opmeten voor headgear
1. Om je maat te vinden voor headgear, meet je eerst de omtrek van je hoofd met een meetlint. Wikkel het meetlint rond je voorhoofd, ongeveer twee centimeter boven je wenkbrauwen.
2. Voor de meest nauwkeurige meting moet het meetlint iets boven je oren lopen en net onder de kleine bobbel aan de achterkant van je schedel.
Als je geen meetlint hebt, kun je een stuk touw gebruiken en dezelfde meetinstructies volgen. Meet daarna het touw met een liniaal. Het getal van je meting geeft de omtrek van je hoofd in centimeters aan, dus zorg dat je dit noteert.
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Het vinden van de juiste maat voor Nike headgear
Vergelijk je meting met de maattabel voor Nike headgear om je maat voor Nike headgear te bepalen. Als de meting bijvoorbeeld aangeeft dat de omtrek van je hoofd 56 centimeter is, heb je maat 7, ofwel: small tot medium.
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Wat betekent 'One Size' maatvoering voor headgear?
Sommige Nike headgear, zoals beanies en verschillende petten, wordt gemaakt in één maat. Deze headgear is over het algemeen geschikt voor hoofdmaten van 54 centimeter tot 61 centimeter. Beanies hebben de neiging om uit te rekken, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende hoofdmaten. Bij sommige modellen zorgen verstelbare banden, zoals gespsluitingen en snapbacks, voor een aanpasbare pasvorm.
Tekst: Jessica Murri