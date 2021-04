Damesbasketbalteam Carta Blanca

Wat betekent onderdeel zijn van het Carta Blanca team voor jou?

Olga Irma Arey Islas, nr. 5: basketbal brengt ons samen en we groeien iedere dag. Zelfs als we boos worden over een wedstrijd of op het veld, uiteindelijk zijn we een team en steunen we elkaar. Dat is wat we altijd hebben gedaan. Weten dat iemand om me geeft, geeft me veel voldoening, en geeft me een gevoel dat ik niet onder woorden kan brengen.



Cecilia Garcia Luna, nr. 10: we kennen elkaar al zo lang. Ik ben zo blij om hier te zijn. En ik ben trots op mijn teamgenoten en dat we nog steeds basketballen. Ik hoop dat we nog lang kunnen doorgaan.



María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 4: het gaat om samenzijn, het is fijn om samen met het team te zijn, we hebben veel plezier.