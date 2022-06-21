Hoe moeten sneakers passen? Een podoloog vertelt er meer over | Artikel 'OGC'

Vind sneakers die passen met deze door podologen goedgekeurde tips
Koopgids
Schoenen met de juiste pasvorm helpen je voeten te ondersteunen. Dit is hoe schoenen moeten passen, volgens een expert.
Ben je ooit thuisgekomen na een wandeling, hike of run (of gewoon een lange dag) met blaren op je voeten? Of gevoelige teennagels?
Wanneer je een nieuw paar sneakers koopt – of het nu voor hardlopen, hiken, sporten of dagelijks gebruik is – wil je zeker weten dat ze goed passen. Schoenen die goed passen zorgen minder vaak voor oncomfortabele wrijving of blaren. Het vinden van de juiste pasvorm zorgt ervoor dat je je nieuwe schoenen comfortabel en zonder ongemak kunt dragen.
Als je een nieuw paar schoenen gaat kopen, hoe weet je dan of de schoenen de juiste pasvorm hebben? Bekijk deze door podologen goedgekeurde tips om goed passende sneakers te vinden.
Tips voor het vinden van schoenen die goed passen
1.Spreek met een verkoopmedewerker
Wanneer je schoenen gaat kopen, is het de moeite waard om ze te passen. Als je je in een Nike Store bevindt, kun je de hulp inschakelen van een bekwame verkoopmedewerker om je te helpen het juiste paar en de juiste maat te vinden voor jouw activiteitsniveau en voettype. Je kunt ook een rondje in de nieuwe schoenen lopen of hardlopen en samen met de verkoopmedewerker bepalen of ze de juiste pasvorm hebben.
2.Vind de juiste lengte en breedte
Het is belangrijk om de pasvorm en ondersteuning van alle verschillende soorten schoenen te overwegen, en niet alleen van sportschoenen. Dat omvat dus slippers, nette schoenen en sportschoenen.
"[Als je] last hebt van chronische voetpijn, waaronder pijn in de hak, bij de voetboog en plantaire fasciitis, wil je je voet stabiel houden terwijl je de activiteit uitvoert", legt Brad Schaeffer uit, D.P.M., gecertificeerde podoloog en voet- en enkelchirurg in New York. "De oorzaak van de meeste pijn en ongemak wordt veroorzaakt door de bewegingsstress waaraan we onze voeten onderwerpen, het herhaaldelijke getrek aan en stretchen van weefsels wanneer we wandelen, hardlopen of op hoge intensiteit sporten."
Raadpleeg je huisarts wanneer je chronische voetpijn of andere ongemakken ervaart die verergeren door hardlopen of andere bewegingen.
Als het aankomt op het vinden van ondersteunende schoenen, is het dragen van de juiste maat een prima uitgangspunt. Hou bij het kopen van nieuwe schoenen rekening met twee belangrijke aspecten van de voetomvang: breedte en lengte. Nike schoenen zijn er in de breedtes normaal, breed en extra breed. Als schoenen met een normale breedte te nauw aanvoelen, probeer dan een breed of extra breed paar.
Goed passende schoenen moeten je middenvoet en hak goed omsluiten, en comfortabel om de achterkant van de hak liggen. Er moet ook wat bewegingsruimte in de neus van de schoen zitten. Als je tenen de voorkant van je schoen raken, zijn je schoenen waarschijnlijk te strak. Dit kan voor pijn en ongemak bij je tenen en teennagels zorgen. Daarnaast kunnen schoenen die te lang of te breed zijn ervoor zorgen dat je voeten in de schoenen schuiven, wat tot instabiliteit kan leiden tijdens het wandelen of hardlopen.
Onthoud bij het passen van nieuwe schoenen dat voeten in de loop van de dag opzwellen, wat ook betekent dat je beter 's middags of 's avonds schoenen kunt passen. Voeten van volwassenen worden langer en breder in de loop der jaren omdat gewrichtsbanden en pezen elastischer worden. Dat is normaal en ook weer een goede reden om schoenen te passen, indien mogelijk.
3.Zorg ervoor dat de schoenen voldoende ondersteuning bieden bij de voetholte
Naar wat voor schoenen je ook op zoek bent, het is belangrijk dat ze goed passen en voldoende ondersteuning bieden bij de voetholte. Volgens Schaeffer helpt dit knobbeltenen, hamertenen, plantaire fasciitis, ingegroeide teennagels, hielspoor en verzwikkingen in sommige gevallen te voorkomen.
Het is ook belangrijk om bij het zoeken naar de juiste pasvorm rekening te houden met je voetboog voor een optimale ondersteuning.
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"Het doel is om het onderlichaam zoveel mogelijk in balans te houden", zegt Schaeffer. "Ondersteuning voor de voetboog is essentieel, wat voor type voet je ook hebt."
Hoe moeten hardloopschoenen zitten?
Hardlopen is een high-impact sport en plaatst druk op de gewrichten. Hardloopschoenen helpen het lichaam te beschermen tegen de impact van de voetlanding. Om deze impact op te vangen, is het belangrijk om een paar schoenen te vinden dat goed past en voldoende demping en ondersteuning biedt.
Wat betreft het vinden van het beste paar voor jou, raadt Schaeffer aan te kijken naar voldoende ondersteuning bij de voetboog, naast stabiliteit, pasvorm en demping, wat helpt om schokken te absorberen en weefselirritatie en -beschadiging te voorkomen.
Nike React en Nike ZoomX foamdemping zijn twee responsieve, robuuste, zachte en lichte dempende innovaties die helpen impact te absorberen en tegelijkertijd voor energieteruggave zorgen.
Om de juiste pasvorm te vinden, is het belangrijk om niet alleen naar de lengte en breedte te kijken, maar ook naar de hoeveelheid ruimte in de neus van de schoen. De neus van de schoen moet breed genoeg zijn om je tenen lichtjes te kunnen bewegen, maar mag niet zo zo ruim zijn dat je voet gaat schuiven. Als je voeten bekneld voelen of de voorkant van de schoen raken, is het beter om voor een maatje groter te gaan.
"Slecht passende schoenen veroorzaken veel van de problemen die ik in mijn praktijk zie, en schoenen moeten zorgen voor een goede balans tussen het neerkomen op de hak en de afzet", zegt Schaeffer.
In andere woorden, nadat je hak contact maakt met de grond tijdens het lopen of rennen, ondersteunt het midden van je voet je lichaam om vooruit te komen. En dan beweeg je je voorwaarts met je tenen tijdens de laatste fase (de afzet). Schoenen helpen je voeten te beschermen tijdens deze bewegingen en ondersteunen je hele lichaam tijdens alle fasen van je looppatroon, waarbij ondersteuning van de voetholte essentieel is, volgens Schaeffer.
Als je looppatroon en balansoverdracht niet in evenwicht zijn, kunnen zich voetproblemen voordoen, voegt hij toe.
Moet ik inlegzolen gebruiken?
Als je denkt dat je inlegzolen of orthopedische hulpmiddelen nodig hebt, spreek dan met een podoloog om je te helpen beoordelen wat het beste is voor je voeten. Als je al steunzolen of inlegzolen draagt voor aandoeningen zoals fasciitis plantaris, neem die dan mee als je voor schoenen gaat shoppen, zodat je zeker weet dat je schoenen goed passen met die inlegzolen.
"Er zijn fantastische standaard inlegzolen die je bijna overal kunt kopen", zegt Schaeffer. "Een podoloog kan ook op maat gemaakte orthopedische hulpmiddelen voor verschillende types schoenen voorschrijven."
Tekst: Emilia Benton