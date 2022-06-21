Hoe moeten sneakers passen? Een podoloog vertelt er meer over | Artikel 'OGC'

Het is belangrijk om de pasvorm en ondersteuning van alle verschillende soorten schoenen te overwegen, en niet alleen van sportschoenen. Dat omvat dus slippers, nette schoenen en sportschoenen.

"[Als je] last hebt van chronische voetpijn, waaronder pijn in de hak, bij de voetboog en plantaire fasciitis, wil je je voet stabiel houden terwijl je de activiteit uitvoert", legt Brad Schaeffer uit, D.P.M., gecertificeerde podoloog en voet- en enkelchirurg in New York. "De oorzaak van de meeste pijn en ongemak wordt veroorzaakt door de bewegingsstress waaraan we onze voeten onderwerpen, het herhaaldelijke getrek aan en stretchen van weefsels wanneer we wandelen, hardlopen of op hoge intensiteit sporten."

Raadpleeg je huisarts wanneer je chronische voetpijn of andere ongemakken ervaart die verergeren door hardlopen of andere bewegingen.

Als het aankomt op het vinden van ondersteunende schoenen, is het dragen van de juiste maat een prima uitgangspunt. Hou bij het kopen van nieuwe schoenen rekening met twee belangrijke aspecten van de voetomvang: breedte en lengte. Nike schoenen zijn er in de breedtes normaal, breed en extra breed. Als schoenen met een normale breedte te nauw aanvoelen, probeer dan een breed of extra breed paar.

Goed passende schoenen moeten je middenvoet en hak goed omsluiten, en comfortabel om de achterkant van de hak liggen. Er moet ook wat bewegingsruimte in de neus van de schoen zitten. Als je tenen de voorkant van je schoen raken, zijn je schoenen waarschijnlijk te strak. Dit kan voor pijn en ongemak bij je tenen en teennagels zorgen. Daarnaast kunnen schoenen die te lang of te breed zijn ervoor zorgen dat je voeten in de schoenen schuiven, wat tot instabiliteit kan leiden tijdens het wandelen of hardlopen.

Onthoud bij het passen van nieuwe schoenen dat voeten in de loop van de dag opzwellen, wat ook betekent dat je beter 's middags of 's avonds schoenen kunt passen. Voeten van volwassenen worden langer en breder in de loop der jaren omdat gewrichtsbanden en pezen elastischer worden. Dat is normaal en ook weer een goede reden om schoenen te passen, indien mogelijk.