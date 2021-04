Hoe atleten door verdriet heen kunnen trainen nadat ze een dierbare hebben verloren

A:

Het spijt me dat te horen. Dat is een enorm verlies.



Je bent wie je bent door je moeder. En een tennisspeler zijn, is daar een onderdeel van.



Ik hoop dat je weet dat het niet erg is om te rouwen omdat ze er niet meer is. En het is niet erg dat je nu niet wilt tennissen omdat er zoveel veranderd is. Verandering is bijna altijd ongemakkelijk.



Twee jaar geleden heb ik een ander soort verlies meegemaakt. Ik had een miskraam en het was ontzettend moeilijk. Ik had zoveel hoop op die zwangerschap gevestigd. Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar ik kan me voorstellen dat wanneer je jong bent en een ouder verliest, je ook hoop verliest. Je hebt allemaal plannen samen, maar nu is die persoon er niet meer.



Maar ze is niet helemaal verdwenen, toch? Ze zit nog steeds in je hart, en op die manier zal ze er altijd voor je zijn.





Ik ben ook moeder — ik heb een zoontje van 5 en een pasgeboren meisje — en ik weet dat als mij ooit iets zou overkomen, ik zou willen dat ze door zouden gaan. Als je aan je moeder denkt, denk dan aan wat zij voor jou zou willen. Het klinkt alsof ze het leuk vond om deel uit te maken van je sport, om je te zien spelen. Als dat waar is, gebruik dat dan als motivatie om door te gaan. Gebruik je liefde voor haar als motivatie. Je kunt haar eren door iemand volledig van de baan te vegen. Ik denk dat ze dat leuk zou vinden. Ik geloof in dat soort dingen! Doe het met hart en ziel.



Dit klinkt misschien vreemd, maar soms denk ik aan wat mijn moeder zou willen dat ik doe na haar dood.



Ik weet dat ze me een schop onder mijn kont zou geven als ik daar zou zitten huilen om haar. Ik zeg niet dat je niet moet huilen! Dat moet je wel. Dat zou ik zeker doen. Maar als ik alleen maar zou huilen, zou de geest van mijn moeder waarschijnlijk het brandalarm in mijn huis laten afgaan, en ik zou me bedenken dat ze tegen me zou zeggen: "Adia, kom van je luie kont af en ga wat doen! Hup!"