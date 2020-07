HIT om maximale resultaten te behalen in minimale tijd

Er is een reden waarom HIT een belangrijk onderdeel is van mijn work-outprogramma: je bereikt indrukwekkende resultaten in korte tijd. HIT is niet alleen efficiënt, maar je kunt een HIT-work-out overal doen want je hebt er geen materialen voor nodig.

Als je HIT twee keer per week aan je routine toevoegt, is dat al voldoende voor een goed resultaat, maar het zorgt er ook voor dat je niet te veel verbrandt. De work-out kan resulteren in een 'afterburn' voor je stofwisseling, waardoor je uren na je work-out nog altijd calorieën verbrandt. HIT is een fantastische manier om je cardiofitness te verbeteren, je algehele lichaamskracht te verbeteren, je spiermassa te vergroten en vet te verbranden.