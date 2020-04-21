HIT om maximale resultaten te behalen in minimale tijd

Waarom HIT: maximale resultaten in minimale tijd
Coaching en voeding
Door Kirsty Godso
Hoe je je conditie, kracht en vetverbranding supersnel kunt verbeteren.
Er is een reden waarom HIT een belangrijk onderdeel is van mijn work-outprogramma: je bereikt indrukwekkende resultaten in korte tijd. HIT is niet alleen efficiënt, maar je kunt een HIT-work-out overal doen want je hebt er geen materialen voor nodig.
Als je HIT twee keer per week aan je routine toevoegt, is dat al voldoende voor een goed resultaat, maar het zorgt er ook voor dat je niet te veel verbrandt. De work-out kan resulteren in een 'afterburn' voor je stofwisseling, waardoor je uren na je work-out nog altijd calorieën verbrandt. HIT is een fantastische manier om je cardiofitness te verbeteren, je algehele lichaamskracht te verbeteren, je spiermassa te vergroten en vet te verbranden.
"Als je HIT twee keer per week aan je routine toevoegt, is dat al voldoende voor een goed resultaat, maar het zorgt er ook voor dat je niet te veel verbrandt."
Kirsty Godso
Hoe ziet deze geweldige work-out eruit? Bij een HIT, wat staat voor high-intensity training, span je je maximaal in voor een korte tijd, herstel je kort en herhaalt dit dan. Hierdoor voer je je hartslag continu op, waardoor je het maximale uit je training haalt. Denk bij een HIT in plaats van lang joggen in een gestaag tempo, aan het steeds wisselen tussen een all-out sprint en herstellen.
Waarschijnlijk heb je al een soort HIT gedaan in de vorm van Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) en Dropsets. Dit zijn allemaal leuke en effectieve work-outsets, waarmee je je hartslag snel opvoert! De oefeningen voor maximale inspanning die ik het meest in mijn work-outs gebruik zijn burpees, bergbeklimmers, tuck jumps en push-ups. HIT-work-outs bevatten meestal oefeningen voor het hele lichaam, waarbij je je kracht, plyometrisch vermogen en het cardiovasculair systeem op de proef stelt.
"Ik hou van HIT-work-outs omdat ik me zo vrij voel als ik volledig buiten adem ben."
Kirsty Godso
Ik hou van HIT-work-outs omdat ik me zo vrij voel als ik volledig buiten adem ben. Ik wil mezelf tot het uiterste pushen en ik wil kijken of ik continu kan verbeteren. Het is daarnaast ook een leuke uitdaging en een kans om mezelf uit te blijven dagen. Dus de volgende keer dat je buiten adem bent tijdens het HIT-gedeelte van een van mijn work-outs, denk dan aan alle enorme voordelen voor je lichaam. Laten we aan de slag gaan (met een goede houding natuurlijk)!