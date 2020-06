Hebben kinderen echte rustdagen nodig?

Kind zijn is in alle opzichten uitputtend. Zorg ervoor dat kinderen de rust krijgen die ze nodig hebben.

Kinderen zijn bundels ontembare energie. Maar hebben ze ook echte pauzes nodig tussen al dat hardlopen, springen en spelen door om te herstellen? We spraken enkele deskundigen en Nike Master Trainers om daar antwoord op te krijgen.



Het menselijk lichaam is buitengewoon, maar dat van jonge mensen is nog opmerkelijker.



Denk maar eens aan hoe ze eindeloos kunnen rondrennen. Of hoe ze kunnen opveren na een partijtje voetbal in de tuin of een uur trampolinespringen alsof er niets is gebeurd. Volgens een recent onderzoek dat is gepubliceerd in de 'Frontiers in Psychology' hebben kinderen spieren die bestand zijn tegen vermoeidheid en hebben ze een natuurlijk vermogen om sneller te herstellen dan zelfs de best getrainde duursportatleten. De mogelijke reden: hun minder ontwikkelde lichamen bewegen niet zo efficiënt als volwassen lichamen. Dat compenseren ze door aerobische (zuurstofgebaseerde) energie te gebruiken voor intensief sporten. Aerobische energie produceert niet hetzelfde vermoeidheid veroorzakende melkzuur als anaerobische energie, het type dat volwassenen gebruiken voor hoogintensieve en krachttraining.