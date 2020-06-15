Hebben kinderen echte rustdagen nodig?

Hebben kinderen echt rustdagen nodig?
Coaching
Door Nike Training
Kind zijn is in alle opzichten uitputtend. Zorg ervoor dat kinderen de rust krijgen die ze nodig hebben.
Kinderen zijn bundels ontembare energie. Maar hebben ze ook echte pauzes nodig tussen al dat hardlopen, springen en spelen door om te herstellen? We spraken enkele deskundigen en Nike Master Trainers om daar antwoord op te krijgen.
Het menselijk lichaam is buitengewoon, maar dat van jonge mensen is nog opmerkelijker.
Denk maar eens aan hoe ze eindeloos kunnen rondrennen. Of hoe ze kunnen opveren na een partijtje voetbal in de tuin of een uur trampolinespringen alsof er niets is gebeurd. Volgens een recent onderzoek dat is gepubliceerd in de 'Frontiers in Psychology' hebben kinderen spieren die bestand zijn tegen vermoeidheid en hebben ze een natuurlijk vermogen om sneller te herstellen dan zelfs de best getrainde duursportatleten. De mogelijke reden: hun minder ontwikkelde lichamen bewegen niet zo efficiënt als volwassen lichamen. Dat compenseren ze door aerobische (zuurstofgebaseerde) energie te gebruiken voor intensief sporten. Aerobische energie produceert niet hetzelfde vermoeidheid veroorzakende melkzuur als anaerobische energie, het type dat volwassenen gebruiken voor hoogintensieve en krachttraining.
Kinderen hebben spieren die bestand zijn tegen vermoeidheid en een natuurlijk vermogen om sneller te herstellen dan zelfs de best getrainde duursportatleten.
Dat betekent niet dat je je kids moet pushen om na intensieve activiteit iets te gaan doen op dagen dat ze zich moe voelen. Omdat kids doorgaans goed weten hoe ze zich voelen en daar ook eerlijk over zijn, moet je altijd naar ze luisteren en ze op minder hoge intensiteit laten bewegen, aldus Sue Falsone, een klinisch specialiste in sporttherapie en lid van de Nike Performance Council, gespecialiseerd in herstel. Als ze te moe zijn om te spelen bijvoorbeeld, kun je ze vertellen dat ze zich misschien beter voelen als ze een stukje met je gaan fietsen. Je kunt ze ook aansporen om hun lichaam als een dier te strekken, zoals een kat of een hond. Het doel is om ze te laten zien dat het bewegen van hun lichaam, zelfs wanneer ze er geen zin in hebben, juist kan helpen om je minder uitgeput te voelen, aldus Falsone.
Met dat in het achterhoofd is het belangrijk om te weten dat hun vermoeidheid waarschijnlijk geen fysieke oorzaak heeft, aldus Nike Master Trainer Brian Nunez. "De meeste kinderen raken niet overbelast van trainingen, maar als je ze leert om regelmatig nieuwe oefeningen en activiteiten te doen, raken ze mentaal overbelast. Je vergt dan veel van hun aandacht, wat uitputtend kan werken."
Om dat te voorkomen, adviseert Nunez om je kinderen te helpen één vaardigheid per week te leren, zoals een squat, en die vaardigheid de hele week te oefenen. Zelfs als ze met je meedoen aan een van de work-outs uit ons Fitness Adventure met het Brian & Bella Nunez-programma, vertel je ze dat zij maar één beweging hoeven te leren. En dat ze zich de volgende week kunnen richten op lunges of planks. Natuurlijk wil je bepaalde oefeningen met ze herhalen. Oefening is oefening en bewegen doe je je hele leven, aldus Nunez.
"Laat ze zelf de activiteit kiezen, alsof ze bepalen welk spel ze gaan spelen in de pauze."
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Nog een tip van een prof voor wanneer kinderen zich mentaal vermoeid voelen: wissel dagen met meer intensieve, gestructureerde activiteit (zoals een work-out) af met iets dat meer weg heeft van een spel, aldus Nunez. "Laat ze zelf de activiteit kiezen, alsof ze bepalen welk spel ze gaan spelen in de pauze", voegt hij toe. Het moet iets ongestructureerds zijn met weinig regels, zoals tikkertje. Zelfs een beetje zelfstandigheid kan ze het gevoel geven dat hun schema minder strak is, wat ervoor zorgt dat beweging is zoals het moet zijn: zó leuk dat ze geen pauze willen.