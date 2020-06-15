Hebben kinderen echte rustdagen nodig?

Met dat in het achterhoofd is het belangrijk om te weten dat hun vermoeidheid waarschijnlijk geen fysieke oorzaak heeft, aldus Nike Master Trainer Brian Nunez. "De meeste kinderen raken niet overbelast van trainingen, maar als je ze leert om regelmatig nieuwe oefeningen en activiteiten te doen, raken ze mentaal overbelast. Je vergt dan veel van hun aandacht, wat uitputtend kan werken."



Om dat te voorkomen, adviseert Nunez om je kinderen te helpen één vaardigheid per week te leren, zoals een squat, en die vaardigheid de hele week te oefenen. Zelfs als ze met je meedoen aan een van de work-outs uit ons Fitness Adventure met het Brian & Bella Nunez-programma, vertel je ze dat zij maar één beweging hoeven te leren. En dat ze zich de volgende week kunnen richten op lunges of planks. Natuurlijk wil je bepaalde oefeningen met ze herhalen. Oefening is oefening en bewegen doe je je hele leven, aldus Nunez.