Vijf tips om gezonde gewoonten vol te houden

05. Het trucje: sta niet te lang stil bij uitglijders.



Waarom het werkt: tegenslagen en uitglijders horen bij grote veranderingen in je levensstijl. Je bent immers ook maar een mens. Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike geeft je hetzelfde mantra mee als hij geeft aan de professionele atleten die hij traint: 'Nou en? En nu?' Het werkt als volgt: "Ik heb een enorme berg friet als lunch gehad, nou en? En nu ga ik iets gezonds als avondeten eten." of "Ik heb mijn work-out vanochtend overgeslagen, nou en? En nu ga ik zorgen dat ik 'm morgen niet mis."



"Deze instelling biedt je houvast zodat één ongezonde maaltijd niet in een dag van ongezonde maaltijden verandert. Of zodat een week zonder work-outs geen maand zonder work-outs wordt," aldus Flaherty. "Het is een methode om je fouten achter je te laten in plaats van erin te blijven hangen. Het laat je zien dat jij het heft in handen hebt om de toekomst te veranderen." Bovendien vermindert het de druk om perfect te zijn, kom je minder snel in een neerwaartse spiraal terecht en vergroot het de kans dat je de draad snel weer oppakt.



Onthoud dat gewoonten voortkomen uit consistentie, niet uit perfectie. Pas deze strategieën eens toe in je poging om nieuwe gewoonten te vormen en gebruik de 'Nou en? Wat nu?'-methode als je onderweg een hindernis tegenkomt. Je kunt het!