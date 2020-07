Krijg de kids in beweging en doe een work-out met het hele gezin

Zweep je gezin op voor wat beweging met deze tips om het leuker te maken.

Gezinnen, verzamelen! Met deze vermakelijke work-out worden jullie fitter en sterker. Het tempo varieert om je hart aan het bonzen en je lichaam in beweging te houden. Als het erop zit, zullen jij en de kids afgemat en voldaan zijn.



Niets is belangrijker dan actief blijven met het gezin. We verliezen onszelf vaak in ons werk of in onze studie, maar samen sporten is een goede manier om de onderlinge band van je gezin te versterken. Roep je crew bijeen en ga naar jullie Activation Station. Dat kan jullie tuin zijn of het vloerkleed in de woonkamer. Wat het ook is, bereid je voor om samen flink te zweten.