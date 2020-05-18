Krijg de kids in beweging en doe een work-out met het hele gezin

Naar je Activation Station
Beweging
Door Nike Training
Zweep je gezin op voor wat beweging met deze tips om het leuker te maken.
Gezinnen, verzamelen! Met deze vermakelijke work-out worden jullie fitter en sterker. Het tempo varieert om je hart aan het bonzen en je lichaam in beweging te houden. Als het erop zit, zullen jij en de kids afgemat en voldaan zijn.
Niets is belangrijker dan actief blijven met het gezin. We verliezen onszelf vaak in ons werk of in onze studie, maar samen sporten is een goede manier om de onderlinge band van je gezin te versterken. Roep je crew bijeen en ga naar jullie Activation Station. Dat kan jullie tuin zijn of het vloerkleed in de woonkamer. Wat het ook is, bereid je voor om samen flink te zweten.
Maak het wat interessanter
Bij de Activation Station work-out gaan de knieën omhoog en de ellebogen naar achteren. Gebruik dus vooral het hele huis. Beweeg om de meubels heen en zing je favoriete liedjes terwijl je elkaar niet probeert te raken. Degene die de bewegingen het beste uitvoert en van begin tot eind blijft zingen, is de winnaar. En de winnaar mag de gezinsactiviteit voor die avond kiezen, dus de inzet is hoog!
Klaar voor de start... af!