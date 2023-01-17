Air Jordan collectie
Air Jordan 8
Originele releasedatum (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/ BRIGHT CONCORD — AQUA TONE)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130169-040)
Air Jordan 8
Originele releasedatum (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/ BRIGHT CONCORD — AQUA TONE)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130169-040)
Zette geheel nieuwe standaarden
De Bulls sloten het seizoen van 1993 af met een derde kampioenstitel in de NBA op rij. Daarmee waren ze het derde team in de geschiedenis van de league dat daarin slaagde. Met deze overwinning werd Michael Jordan de eerste speler ooit die MVP werd in drie opeenvolgende Finals. Tijdens dit seizoen met recordbrekers en buzzer beaters droeg Jordan steevast de Air Jordan 8.
Een stukje geschiedenis
De toon voor een decennium zetten
Met drie kampioenschappen en MVP-titels markeerde de release van de Air Jordan 8 in 1993 het einde van het eerste tijdperk van Jordans carrière en sneakerlijn. Er werden binnen deze achtste iteratie drie OG kleurencombinaties uitgebracht. Een opvallend, omsluitend design en een chenille graphic op de tong maakten de Jordan 8 tot een opvallende sneaker uit de jaren 90. Een sneaker die nu synoniem staat voor het tijdperk waarin hij werd uitgebracht.