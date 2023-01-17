Met drie kampioenschappen en MVP-titels markeerde de release van de Air Jordan 8 in 1993 het einde van het eerste tijdperk van Jordans carrière en sneakerlijn. Er werden binnen deze achtste iteratie drie OG kleurencombinaties uitgebracht. Een opvallend, omsluitend design en een chenille graphic op de tong maakten de Jordan 8 tot een opvallende sneaker uit de jaren 90. Een sneaker die nu synoniem staat voor het tijdperk waarin hij werd uitgebracht.



