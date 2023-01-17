Air Jordan collectie
Air Jordan 6
Originele releasedatum (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (ZWART/INFRARED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (4391)
Air Jordan 6
Originele releasedatum (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/INFRARED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (4391)
Onomstotelijk onoverwinnelijk
Met de Air Jordan 6 bracht Michael Jordan de Chicago Bulls naar de allereerste finale, en uiteindelijk de eerste kampioenstitel. En hoewel Jordan en zijn kenmerkende schoenen al het hoogste binnen de sneakerwereld hadden bereikt, bracht de overwinning de hype alleen maar naar een nog hoger niveau. Het design werd snel gezien aan de voeten van de grootste iconen uit de popwereld, waardoor het de meest populaire sneaker van het moment werd, op en buiten het veld.
Een stukje geschiedenis
Klasse van het hoogste niveau
De Air Jordan 6 was geïnspireerd op de Duitse sportauto van MJ en dat zorgde voor de essentie van snelheid en klasse. De schoen was overladen met een sleeve van neopreen, een doorzichtige rubberen zool en zichtbare Air: de architectonische instincten van Tinker Hatfield waren zichtbaar van zool tot veter. De Air Jordan 6 werd oorspronkelijk uitgebracht in 1991 met 5 kleurencombinaties, en de retro werd uitgebracht in de jaren 2000, 2002 en 2006.