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Laatste update: 17 januari 2023
Leestijd: 2 min.

Air Jordan 5

Originele releasedatum (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/METALLIC SILVER)
Originele prijs ($125)
Stijlcode (4384)

Air Jordan 5

Originele releasedatum (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/METALLIC SILVER)
Originele prijs ($125)
Stijlcode (4384)

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In vurige vorm

Aan het einde van seizoen 1989-1990 was het duidelijk dat Jordan beter was dan ooit. Hij brak zijn eigen records met 69 punten tegen Cleveland en scoorde 92 driepunters na 'slechts' 58 in totaal in al zijn seizoenen daarvoor. Het leek wel of hij alleen nog maar aan het opwarmen was geweest. De AJ 5 werd in 1990 wereldwijd geïntroduceerd door Spike Lee's iconische personage Mars Blackmon.

Een stukje geschiedenis

Hoogstaande attitude

Nike designer Tinker Hatfield liet zich inspireren door de scherpe stijl van Jordan. Hij gaf de Air Jordan 5 de vorm van een Amerikaans gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, met haaientandvormen op de middenzool en een neutrale buitenkant. De schoen vatte de vurigheid van de meedogenloze muze die zich een weg vocht naar zijn allerbeste spel.

Kleurencombinaties

Voor het eerst gepubliceerd: 16 januari 2023