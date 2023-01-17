Air Jordan 3
Originele releasedatum (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WHITE/CEMENT GREY)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4365)
Air Jordan 3
Originele releasedatum (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WHITE/CEMENT GREY)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4365)
De geboorte van Jumpman
Toen Michael Jordan met de Air Jordan 3 het veld opkwam om zijn derde Slam Dunk-wedstrijd te winnen, liet hij de wereld zien wat het betekent om te vliegen. Met zijn overwinning werd het Jumpman icoon geboren.
Een stukje geschiedenis
Een iconische samenwerking
De Air Jordan 3 werd uitgebracht in 1988 en was het eerste ontwerp van Tinker Hatfield in de drie decennia dat hij samenwerkte met Jordan. In deze samenwerking ontwierp Tinker de inmiddels iconische olifantprint. Tot op de dag van vandaag behoort de AJ3 wereldwijd tot de meest opvallende sneakerdesigns.