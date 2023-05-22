Air Jordan 19
Oorspronkelijke releasedatum
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(WIT / CHROME – VARSITY RED)
Oorspronkelijke prijs
($ 165)
Stijlcode
(307546-101)
Air Jordan 19
Oorspronkelijke releasedatum(2004)
Designer(TATE KUERBIS)
Herkomst(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur(WIT / CHROME – VARSITY RED)
Oorspronkelijke prijs($ 165)
Stijlcode(307546-101)
Jordan kijkt naar de toekomst
Michael Jordan mag dan misschien nooit een paar AJ19's hebben gedragen op het veld, zijn exacte specificaties en constante prestaties bepaalden wel het design van de schoen. Zoals de schoenen moesten voldoen aan de performance-standaarden van Jordan, zette het Jordan Brand team de zoektocht voort naar de grenzen van de mode om de generatie aan te spreken die de geschiedenis van Jordan zou erven. De Air Jordan 19 wil het silhouet oproepen van de giftige zwarte mamba en is een opvallende uithaal naar de toekomst van de schoen.
Een stukje geschiedenis
Aggressie en elegantie
De AJ19 had een Tech-Flex bovenwerk en Zoom Air demping, waardoor de schoen zeer wendbaar was op het veld. De kenmerkende agressieve look paste goed bij de krachtige prestaties: het op reptielen gebaseerde design zorgde voor een opvallende verschijning en tilde de trend om veters te bedekken naar een hoger peil qua elegantie en raffinement.