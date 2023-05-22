Michael Jordan mag dan misschien nooit een paar AJ19's hebben gedragen op het veld, zijn exacte specificaties en constante prestaties bepaalden wel het design van de schoen. Zoals de schoenen moesten voldoen aan de performance-standaarden van Jordan, zette het Jordan Brand team de zoektocht voort naar de grenzen van de mode om de generatie aan te spreken die de geschiedenis van Jordan zou erven. De Air Jordan 19 wil het silhouet oproepen van de giftige zwarte mamba en is een opvallende uithaal naar de toekomst van de schoen.