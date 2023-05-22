Aan het begin van het seizoen 2001-2002 moest Michael Jordan nog steeds wennen aan zijn rol als voorzitter van de Washington Wizards. De Air Jordan had voor het eerst in meer dan een decennium een nieuwe designer, wat je zag aan de afneembare magnetische veterafdekking op de Air Jordan 16. De afdekking, die zorgde dat de schoen de transitie van prestaties op het veld naar een modefavoriet soepeltjes maakte, kreeg extra kracht toen Jordan de wereld verraste en tijdens het voorseizoen van 2001 met de Wizards meespeelde.