Foam rol voor herstel

Foamrollen heeft voordelen als je het vóór een work-out doet. Of meteen als je uit bed komt... of wanneer je ontspant voordat je naar bed gaat. Zie je een overeenkomst? Het punt is dat het niet zoveel uitmaakt wanneer je het doet, maar meer dat je het doet en hoe je het doet. Voor veel mensen is het goed om het meteen 's ochtends te doen omdat je het dan maar gedaan hebt. Anderen combineren het graag met een work-out omdat je dan toch al bezig bent.



Het beste is om tien minuten per dag te foamrollen. Sommige mensen willen in twintig seconden één stijve plek aanpakken, maar daar heb je niet veel aan. Richt je in plaats daarvan tien minuten op de verschillenden plekken waar je de meeste pijn of stijfheid voelt.