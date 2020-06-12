Explosieve gezinswork-outs

Basic Burners achter elkaar
Coaching
Door Nike Training
Gezinswork-out: een half uurtje knallen voor extra energie.
Haal ze van de bank. Krijg ze in beweging. En stimuleer hun doorzettingsvermogen. In deze powerwork-out voor het hele gezin draait het om elkaar inspireren en niet opgeven. Probeer het zelf.
Veerkracht is onmisbaar om actief te blijven, dus hebben we deze activiteit zo opgezet dat iedereen zich een winnaar voelt. Roep het hele gezin bij elkaar en ga er vol voor met deze energieke Basic burner.
Op de maat
Doe deze oefening van 15 minuten twee keer helemaal en zorg ervoor dat het hele gezin er vol voor gaat.
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Voor de eerste ronde laat je de kinderen vier nummers kiezen waarop je lekker kunt bewegen. Voor de tweede ronde kiezen de volwassenen de motiverende muziek.
Veerkracht draait erom dat je de kracht vindt om door te zetten, en muziek geeft je de ultieme motivatie om alles uit jezelf te halen. Zoek een paar knallers op, zet ze op een rijtje en doe de work-out op het ritme van de muziek.
Het half uur begint zodra je het eerste nummer start!