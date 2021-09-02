Nieuwe overwinningen

Toen Gloria Kosgei, een advocaat uit Eliud Kipchoge's thuisstad Eldoret in Kenia, de legendarische marathonloper voor het eerst ontmoette, deed hij iets wat haar verraste: hij stelde zichzelf voor.

"De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, was hij heel erg vriendelijk. Hij zei: Gloria, ik heet Eliud. Hij moest zichzelf voorstellen. Wie kent Eliud nou niet?", zegt ze lachend.

Nu Gloria een goede vriendin van Kipchoge is, waardeert ze zijn natuurlijke bescheidenheid — een eigenschap waarmee hij bewondering en respect oogst in zijn thuisland en daarbuiten.

"Iedereen heeft het over zijn bescheidenheid", zegt Gloria. "In Kenia hebben we veel geweldige atleten, maar een atleet van zijn klasse vinden die ook nog eens bescheiden is, dat is echt zeldzaam. Hij wil geen speciale behandeling, hij gaat net zoals de rest gewoon in de rij staan. Eliud is een veelbesproken atleet, maar zo ziet hij zichzelf niet. Hij zegt: Ik ben Eliud. Dat is alles."