Officiële maattips voor de Nike Dunk
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Overweeg je deze iconische schoenen te kopen? Dit is wat je moet weten over de maatvoering.
Sneakertrends komen en gaan, en designs kunnen van de ene op de andere dag viral gaan, maar één ding verandert nooit binnen de sneakercultuur: de populariteit van de Nike Dunk. Dankzij zijn veelzijdigheid, klassieke design en rijke geschiedenis is deze schoen een favoriet onder sneakerheads en fashionliefhebbers. Van zijn oorsprong als basketbalschoen tot zijn introductie in de skateboardwereld, de Dunk is al tientallen jaren een streetwearicoon.
Dankzij het design en de uitgebalanceerde kleuren van de Dunk is hij nu tijdloos en onmisbaar in elke garderobe. Lees hieronder meer over de maataanbevelingen voordat je een nieuwe Dunk kleurencombinatie kiest.
Veelgestelde vragen over de maatvoering van de Dunk
De Nike Dunk valt normaal uit. Toch zijn er redenen waarom je kunt overwegen om een maat groter of kleiner te nemen dan je normale Nike schoenmaat.
- Brede voeten: als je brede voeten hebt, is het een goed idee om een halve maat groter te kiezen voor een ruimere pasvorm.
- Strakke pasvorm: als je wilt dat je schoen zo strak mogelijk aansluit, overweeg dan een halve maat kleiner te nemen.
- Ruimvallende pasvorm: als je liever een ruimvallende pasvorm hebt, kun je een halve maat groter kiezen dan normaal.
- Traditionele veterstijl: een eenvoudige traditionele veterstijl is perfect voor een normale pasvorm.
- Losse veterstijl: je schoenen wat losser strikken is de beste optie als je gemakkelijk in je Dunks wilt stappen om snel de deur uit te gaan. Als dit jouw veterstijl is, overweeg dan een halve maat kleiner te nemen om te voorkomen dat je voet te veel verschuift.
Hoe zit de Dunk?
Nike Dunks vallen over het algemeen normaal uit. Demping, individuele voorkeuren en voetvormen kunnen van invloed zijn op hoe ze zitten.
De gewatteerde binnenkant zorgt voor uitstekend comfort, direct uit de doos. Leren Dunks kunnen in het begin wat stug aanvoelen, vooral als ze gloednieuw zijn, maar worden na verloop van tijd zachter en passen zich aan de voet van de drager aan, waardoor ze een meer gepersonaliseerde pasvorm en extra comfort bieden.
Wat is mijn maat voor de Nike Dunk?
Als je normaal gesproken Nike schoenen in maat 44 draagt, zou een Nike Dunk in maat 44 goed moeten passen, omdat de schoen normaal uitvalt.
Veterstijl
Gaat je voorkeur uit naar de klassieke veterlook, kies dan je normale maat voor een aansluitende pasvorm die niet te strak aanvoelt. Deze veterstijl zorgt ervoor dat de schoen niet los zit tijdens het lopen, zolang hij niet te strak is aangetrokken.
Bij een ruimvallende, relaxte veterstijl kun je een halve maat kleiner kiezen voor een stevige pasvorm die voet- en hielbewegingen minimaliseert en het algehele comfort verbetert.
Tekst: James Krudop