De geschiedenis van de Nike Dunk

Maar waar komt de Dunk eigenlijk vandaan? Populaire Nike basketbalschoenen uit die tijd, zoals de Legend uit 1984, de Terminator uit 85 en de Jordan 1 uit 85 (foto hierboven), werden allemaal samengevoegd om tot de Dunk te komen. De Dunk is ontstaan met een strakke deadline: hij werd ontworpen, ontwikkeld en verscheept binnen een periode van zes weken.

De populariteit van de Dunk nam af totdat skaters (ergens in de jaren 90) ze op de kop tikten in koopjeswinkels. Dunks waren niet alleen betaalbaar, maar hadden ook de look en functionaliteit voor skaten en om tricks te doen.