De geschiedenis van de Nike Dunk

De historie van de Nike Dunk
Department of Nike Archives
Ontdek alle details uit de archieven.
'Be true to your school'. Het was tijdens het universiteitsbasketbalseizoen van 1985-86 dat Nike op het idee kwam om sets warming-up-kleding en schoenen samen te stellen in de kleuren van de beste universiteitsteams. Zo ontstonden de Dunk en het College Colors Program.
Spelers en fans waren dol op de uitgebreide kleding- en schoenenlijn, die een nieuwe energie aan kleur naar het universitaire niveau brachten. Maar de uitgesproken kleuren begonnen ook buiten het universiteitsbasketbal de aandacht te trekken. Het canvas van de Dunk bleek flexibel genoeg om te worden gebruikt in de kunst, mode, muziek en wereldwijde cultuur.
Maar waar komt de Dunk eigenlijk vandaan? Populaire Nike basketbalschoenen uit die tijd, zoals de Legend uit 1984, de Terminator uit 85 en de Jordan 1 uit 85 (foto hierboven), werden allemaal samengevoegd om tot de Dunk te komen. De Dunk is ontstaan met een strakke deadline: hij werd ontworpen, ontwikkeld en verscheept binnen een periode van zes weken.
De populariteit van de Dunk nam af totdat skaters (ergens in de jaren 90) ze op de kop tikten in koopjeswinkels. Dunks waren niet alleen betaalbaar, maar hadden ook de look en functionaliteit voor skaten en om tricks te doen.
Eind jaren 90 betrad Nike voor het eerst de skateboardwereld met specifieke skatedesigns, maar edities zoals de Chaod (foto hierboven) sloegen nooit echt aan. Toch was er vraag naar de Dunk vanuit de skatecommunity.
Na wat ideeën te hebben opgedaan bij verschillende onafhankelijke retailers, kwam Nike begin jaren 2000 met een nieuw Dunk design in de vorm van de Dunk Low Pro SB. De schoen had een gewatteerde tong, die daardoor wat steviger werd, maar bleef trouw aan de filosofie van de originele Dunk. De eerste vier professionele skaters van Nike SB mochten hun creativiteit op de schoen loslaten en hun eigen versie ontwerpen. De Nike Dunk Low Pro SB Supa die je hierboven ziet, is vernoemd naar de bekende skateboarder Danny Supa.
De Dunk was terug van weggeweest en voor Nike SB was de overgang van de schoen van het veld naar de straat nu compleet.
Door de eindeloze varianten en samenwerkingen is deze schoen een tijdloze klassieker.