De geschiedenis van de Blazer

In een catalogus uit die tijd stond: "De Blazer HT is robuust en gemaakt voor maximale ondersteuning en comfort, en is dé schoen onder kampioenen in de hele VS." Het "bovenwerk van het allerbeste kalfsleer" was aan de zool bevestigd door middel van een vulkanisatieproces (uitgevoerd in een enorme oven waarin het bovenwerk en de rubberen buitenzool met hitte aan elkaar werden gesmolten), iets wat destijds alleen een paar Japanse fabrieken konden.

Kort na hun release kwamen de Bruin en de Blazer beide uit in suède, "in kleuren die waren gemaakt voor winnaars". Maar dat was niet het einde van hun populariteit.

Toen profbasketballer George 'The Iceman' Gervin bij de league kwam, droeg hij een ander merk schoenen. Gervin was de eerste atleet van Nike met een 'player-exclusive' schoen. Die Blazer had 'ICEMAN' op de hak staan op de plek waar normaal gesproken 'NIKE' zou staan.