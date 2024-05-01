De geschiedenis van de Blazer
Department of Nike Archives
Ontdek hoe de Blazer werd geïntroduceerd in de jaren 70.
Het verhaal van de Nike Blazer begint vroeg in de jaren 70. De schoen is vernoemd naar het plaatselijke professionele basketbalteam van Nike, de Portland Trail Blazers, dat net tot de league was toegetreden. Volgens het Department of Nike Archives waren een paar leden van het team de eerste profs van welke sport dan ook die de Swoosh droegen.
Ze droegen voor het eerst prototypes van de Bruin uit 1972. De Bruin en de Blazer worden vaak door elkaar gehaald, omdat ze zoveel op elkaar lijken. In december 1972 werd ook de Blazer voor het eerst op het veld gedragen.
In een catalogus uit die tijd stond: "De Blazer HT is robuust en gemaakt voor maximale ondersteuning en comfort, en is dé schoen onder kampioenen in de hele VS." Het "bovenwerk van het allerbeste kalfsleer" was aan de zool bevestigd door middel van een vulkanisatieproces (uitgevoerd in een enorme oven waarin het bovenwerk en de rubberen buitenzool met hitte aan elkaar werden gesmolten), iets wat destijds alleen een paar Japanse fabrieken konden.
Kort na hun release kwamen de Bruin en de Blazer beide uit in suède, "in kleuren die waren gemaakt voor winnaars". Maar dat was niet het einde van hun populariteit.
Toen profbasketballer George 'The Iceman' Gervin bij de league kwam, droeg hij een ander merk schoenen. Gervin was de eerste atleet van Nike met een 'player-exclusive' schoen. Die Blazer had 'ICEMAN' op de hak staan op de plek waar normaal gesproken 'NIKE' zou staan.
Dankzij Nike's geavanceerde technologie voor basketbalschoenen pakten skaters de Blazer op. Zij maakten hem ook buiten het basketbalveld populair. Maar het duurde tot 2005 voordat Nike SB een Blazer speciaal voor skaters zou maken.
Vanaf dat moment was het succes van zowel de SB versie als de OG pas echt een feit, wat in de loop van de tijd tot allerlei felbegeerde samenwerkingen heeft geleid.
De bovenstaande advertentie uit 1973 was een van de eerste waarop producten van het Nike merk werden getoond, waaronder de Blazer, Cortez, Greco en de Nike.
Al meer dan vijf decennia is de Blazer een iconische schoen met een vrijwel ongewijzigd design. Er zijn maar weinig schoenen uit het begin van de jaren 70 waarover dat kan worden gezegd.
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