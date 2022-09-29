Hoe mindfulness gewoontes creëert en doorbreekt, volgens Dr. Judson Brewer

Trained Podcast: doorbreek slechte gewoontes met Dr. Jud Brewer
Coaching
Gedragsverandering begint in het brein. Leer ongezonde gewoontes af met mindfulnesstips van deze verslavingspsychiater.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Of het nu gaat om de worsteling voor minder schermtijd of om niet teveel suiker te eten; veel van ons weten hoe moeilijk het is om ongezonde gewoontes af te leren. En volgens arts Judson Brewer, PhD, en bestsellerauteur van The Craving Mind, gaat het niet zozeer over wilskracht, maar meer over mindfulness. In deze aflevering gaat het hoofd onderzoek en innovatie van het Mindfulness Center van Brown University in gesprek met gastvrouw Jaclyn Byrer. Hij legt uit wat er in het brein gebeurt wanneer we gewoontes aanleren en afleren. Daarnaast deelt hij een aantal tools voor het in kaart brengen van gewoontes, acroniemen en reframing-technieken die iedereen kunnen helpen hun gedrag beter te leren beheersen, voorgoed.
"Het gaat niet om wat we zouden moeten doen, maar over luisteren naar de wijsheid van ons eigen lichaam. En wanneer we dat doen, wordt het ongezonde gedrag vanzelf minder aantrekkelijk."
Judson Brewer
Arts, PhD, verslavingspsychiater en neurowetenschapper
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.