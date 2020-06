Coach kids met vertrouwen

Hoe gebruik je positieve bekrachtiging om kids te helpen het beste uit het sporten te halen?

Je kids proberen actief te houden wanneer je niet naar buiten kunt is een flink uitdaging. In dit artikel deelt een van onze coaches van Nike Made to Play haar tips om kids gemotiveerd en van de bank te houden. Hint: het draait allemaal om plezier maken.



Kids gemotiveerd houden wanneer we niet naar buiten kunnen is een flinke uitdaging. Dus vroegen we het team van Nike Made to Play hoe we de kids van de bank af kunnen houden met de 6 C's van coachen. Onze Made To Play coaches krijgen wereldwijd 17 miljoen kids aan het bewegen, dus ze weten waar ze het over hebben. Julia Winkler, coach van het jeugdvoetbalprogramma Berlin Kickt, legt deze week uit hoe we vertrouwen opbouwen (de C van Confidence).